Sabe aquela história de que o animal é o melhor amigo do homem? No estilo de vida "sugar" isso não é diferente. Talvez os diamantes sejam os melhores amigos das "babies", mas os bichinhos também estão nessa lista de preferências. Será que nesse mundo que é cheio de glamour, um casal bem-sucedido e muito rico tem um tipo de pet como queridinho? A resposta é sim.



“Quando se trata de preferências por pets, cada 'sugar baby' e 'sugar daddy' tem seu próprio estilo. Alguns adoram a lealdade dos cães, enquanto outros preferem a independência dos felinos, e tem também quem goste de animais exóticos e selvagens ou os que preferem dedicar seu cuidado a animais como os cavalos, que são muito populares entre pessoas bem-sucedidas. A verdade é que, independente do animal e da raça que faça parte dessa vida de luxo, uma coisa é garantida: ele vai ser tratado como verdadeira realeza e mimado a todo tempo", afirma o especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt.

Em primeiro lugar, o doguinho mais querido de todos é o golden retriever, conhecido por ser dócil e companheiro. Em segundo, o spitz alemão, também chamado de lulu da Pomerânia, um cãozinho que se apega rápido à sua família. Em terceiro, o mastim tibetano, considerado por muitos um símbolo de status, custa em média R$ 1,5 milhão. Além desses, bichinhos como os maltês, buldogues, labradores e pastores slemães também são adorados pelos "sugar daddies" e "sugar babies".

Leia: Relacionamentos que começam online podem ser mais duradouros e estáveis

Muitos também são apaixonados por gatos chiques como os sphynx, persas, maine coon, ragdoll, birmans, ou até mesmo o savannah - esse último avaliado em torno de R$100 mil reais, é um animal híbrido, fruto do cruzamento entre um gato doméstico e um serval, mamífero carnívoro.



Já entre os elitistas, muitos possuem fazendas e haras com cavalos, e adquirem raças mais elegantes e sofisticadas como o puro sangue inglês, conhecido pela velocidade nas corridas, o andaluz, famoso pela beleza e desenvoltura, e o friesian, marcante pela presença imponente. Entre os que gostam de animais exóticos, como é o caso de Mike Tyson, às vezes optam pelo tigre de bengala branco, o tigre siberiano ou o tigre dourado.

Leia: Fetiche em pagar a conta? A prática que gera polêmica entre as pessoas



E os bichos têm uma vida de rei em comparação com alguns seres humanos. Desfrutam de uma alimentação gourmet, ou até mesmo natural, têm acomodações de dar inveja, um guarda-roupa de arrasar, frequentam spas e recebem cuidados de saúde nas melhores clínicas.