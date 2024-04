Problema é ainda pior quando a bebida é adoçada, pois açúcar também está envolvido no agravamento do sintoma

Figurando entre as bebidas mais ingeridas em todo mundo, o café é essencial no dia a dia de grande parte dos brasileiros. Porém, enquanto algumas pessoas simplesmente não conseguem viver sem café, outras não se dão tão bem com a bebida. É o caso de quem sofre com zumbido no ouvido, já que o consumo exagerado de café pode piorar o sintoma.

“Zumbidos no ouvido geralmente estão relacionados com alterações na orelha interna e, consequentemente, alterações em áreas neurológicas associadas à audição, que se adaptam e tornam-se hiperfuncionantes para, por exemplo, responder a alguma perda auditiva. E a cafeína presente no café é uma substância estimulante do sistema nervoso central. Então, quando consumido em excesso, o café pode causar um maior estímulo dessas áreas que já estão disfuncionais, piorando a sensação de zumbido no ouvido”, diz a otoneurologista, médica otorrinolaringologista especialista em tontura e zumbido, Nathália Prudencio. E o mesmo vale para outros alimentos ricos em cafeína, como chás e refrigerantes.

O problema é ainda pior quando a cafeína está associada ao açúcar, seja no refrigerante ou em um café adoçado, por exemplo, pois o consumo excessivo de açúcar também pode piorar a sensação de zumbido no ouvido. “O açúcar possui um alto índice glicêmico, ou seja, é capaz de aumentar de forma repentina os níveis de glicose no sangue. Então, para controlar esses níveis de açúcar no sangue, o organismo produz uma grande quantidade de um hormônio conhecido como insulina. E sabemos que altos níveis de insulina por períodos prolongados podem causar alterações no funcionamento da orelha interna, levando à piora de sintomas auditivos como o zumbido”, diz Nathália, que acrescenta que o labirinto é uma das estruturas presentes no ouvido que é altamente sensível a essas flutuações dos níveis de insulina. “Então, além do zumbido, o consumo exagerado de açúcar também pode levar a sintomas como tontura e vertigem”, afirma. Dessa forma, o consumo de chocolates, bolachas e doces em geral também deve ser controlado por quem sofre com o sintoma.

Porém, Nathália ressalta que, apesar de piorar a sensação de zumbido no ouvido, o café e outros alimentos ricos em açúcar e cafeína não são, por si só, responsáveis por desencadear o problema. “As causas de zumbido no ouvido são muito variadas, mas geralmente estão ligadas a alguma lesão ou perda auditiva, mesmo que leve. Porém, em pessoas que já sofrem com o problema, ingerir cafeína e açúcar em grandes quantidades pode piorar essa sensação. Então, o que pode acontecer é a ingestão excessiva de café, por exemplo, agravar um zumbido que antes era pouco perceptível, dando a impressão de que esse consumo foi a causa do problema”, esclarece a médica.

Isso não quer dizer que pessoas com zumbido não possam ingerir café, chocolate, chá, refrigerantes ou outros alimentos com cafeína e açúcar. O segredo está na moderação. “A sensibilidade à cafeína e ao açúcar pode variar muito de pessoa para pessoa, então é difícil definir uma dose segura. Mas, na maior parte dos casos, é fácil identificar a relação entre o consumo desses alimentos e a piora do zumbido, pois o sintoma agrava-se pouco tempo depois da ingestão. Então preste atenção”, aconselha Nathália Prudencio. De maneira geral, para quem sofre com zumbido no ouvido, a especialista recomenda restringir o consumo desses alimentos a pequenas porções. “Mas, acima de tudo, o mais importante é que você procure um médico otoneurologista para diagnosticar a causa do problema e tratá-la”, recomenda a médica.