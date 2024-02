A psicoterapeuta Jack Pereira, especialista em pessoas há 18 anos, acaba de lançar o curso on-line “Eu Primeiro” para auxiliar as pessoas que sofrem com a dependência e/ou carência afetiva (emocional). Problema muito conhecido em relacionamentos amorosos, essa dependência também pode estar ligada ao ambiente de trabalho ou ao excesso de compras, por exemplo.

“Muitas pessoas dependem tanto do outro ou de alguma coisa que não conseguem se enxergar, ver seus talentos e suas potencialidades. E quando está vazio de si, tenta se agarrar em algo externo e perde a capacidade de se encontrar”, explica a psicoterapeuta.

Segundo Jack, essa dependência está cada vez mais comum. O problema atinge qualquer classe social, gênero e idade. “Tem gente que acredita que a alegria está no outro ou em alguma coisa – ‘quando eu casar, quando eu assumir esse cargo, quando eu comprar tal coisa...aí serei feliz’. Ela não percebe que a felicidade não é externa. E essa busca é exaustiva e frustrante”.

Movimento autoaceitação

Fundadora, há quatro anos, do movimento de autoaceitação “Gente de Verdade”, Jack acredita que todas as pessoas que sofrem com esses sintomas são capazes de se libertar dessa dependência e ter um relacionamento saudável consigo e com o outro. “Quando a pessoa passa a olhar para ela, refletindo sobre a origem dessa dependência e aprendendo a estabelecer limites, ela inicia uma jornada para relações verdadeiramente afetivas”, comenta Jack.

'Eu Primeiro'

Para ajudar nesta jornada, Jack criou o curso on-line “Eu Primeiro”, 100% gravado para que a pessoa possa assistir com tranquilidade e no seu tempo. Ele é dividido em quatro módulos com aulas teóricas, práticas e meditações para auxiliar na fixação e no aprendizado.

O módulo 1 explica a importância de se olhar primeiro, sobre as dificuldades de vivenciar níveis adequados de autoestima e como aprender a ler as necessidades pessoais. Já a etapa 2, leva a pessoa a perceber quais os sintomas da dependência afetiva, o padrão destrutivo, o sentimento de culpa e a necessidade de comparação.

No módulo 3, são apresentadas as ferramentas para que as pessoas saiam do lugar de dependência e do poder de autoaceitação. A última etapa avança na direção da autonomia afetiva, fazendo distinção entre amor e carência, evitando o gasto de energia naquilo que a gente não controla e mostrando a necessidade da autonomia e do poder da escolha.

As aulas ficarão disponíveis por um ano na plataforma para que as pessoas possam assistir e rever quando quiser.