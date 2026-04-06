Nanicos lançam pré-candidatos e agora são 8 postulantes ao Planalto
Augusto Cury e Cabo Daciolo também foram colocados como nomes à Presidência da República
No fim de semana, dois partidos nanicos lançaram pré-candidatos à Presidência da República.
O Avante apresentou o psiquiatra e autor de livros de autoajuda Augusto Cury. Já o Mobiliza optou por Cabo Daciolo, que disputou o Planalto em 2018.
Com isso, agora são oito homens postulantes ao cargo de presidente: além de Cury e Daciolo, compõem a lista Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã).