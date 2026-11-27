O deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE) criticou a indicação de Luiz Trabuco como ministro da Fazenda pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dentre seus comentários, o político fez uma analogia entre Trabuco e Adolf Hitler, alegando que não é possível determinar o posicionamento político de alguém só com base em sua trajetória de vida. A fala foi em entrevista ao portal UOL nesta sexta-feira (27/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A declaração foi provocada pela entrevistadora Fabíola Cidral, que perguntou a Jones se o passado de Trabuco como estudante de filosofia e pós-graduando em psicologia não era suficiente para que o deputado eleito desse a ele um voto de confiança. “Me perdoe a hipérbole, mas eu conheço a história de uma outra liderança política que veio de baixo, trabalhou desde a infância, a mãe era pobre, tentou ser pintor, teve uma carreira de artista frustrada, chegou a ser preso, foi soldado raso e depois virou chanceler da Alemanha nazista. O nome dele é Adolf Hitler. A origem das pessoas não define sua posição política”, respondeu Jones.

Leia Mais

O político prosseguiu, afirmando que a posição política de alguém é definida pelos seus atos concretos e reiterando sua desconfiança a respeito do indicado: “Trabuco era presidente do movimento Brasil Competitivo. Qual é a agenda do movimento Brasil Competitivo? É uma agenda de desvincular salário mínimo da Previdência Social e do BPC, de cortar os pisos constitucionais da saúde e da educação.”

Na mesma entrevista, Jones afirmou que “não dá para esperar manga de jaqueira”, indicando que não está otimista quanto à possibilidade de Trabuco adotar uma conduta oposta à de um banqueiro no Ministério da Fazenda. Em críticas divulgadas em suas redes sociais, o deputado eleito afirmou que, com a escolha, “o Governo Federal fecha os olhos para as mobilizações de massa, para as ruas, para os desejos de mudança e de enfrentamento ao programa neoliberal que condena a economia brasileira à estagnação, a salários ruins, à piora dos serviços públicos e ao aumento da concentração de renda, riqueza e propriedade.”

Aparentemente, está confirmado que Trabuco, banqueiro do Bradesco, vai comandar a economia brasileira.



Milhões de trabalhadores e jovens não foram às ruas para derrotar Flávio Bolsonaro esperando um programa econômico baseado em austeridade, ajuste fiscal e com um banqueiro comandando a economia.



O Governo Federal fecha os olhos para as mobilizações de massa, para as ruas, para os desejos de mudança e de enfrentamento ao programa neoliberal que condena a economia brasileira à estagnação, a salários ruins, à piora dos serviços públicos e ao aumento da concentração de renda, riqueza e propriedade.



Muita gente está comparando o momento atual com o de 2003, com a escolha de Henrique Meirelles para o Banco Central. Na verdade, o cenário atual não lembra 2003, lembra 2015. E o final a gente sabe qual foi.



O ajuste fiscal comandado por Joaquim Levy, também do Bradesco, afundou a economia brasileira, dobrou a taxa de desemprego, fortaleceu a extrema direita e deu as condições políticas para o golpe contra a presidenta Dilma ser vitorioso.



Algumas pessoas são imunes ao aprendizado! — Jones Manoel (@jonesmanoel_PE) November 27, 2026

Apesar de ter apoiado a reeleição do presidente nas eleições de 2026, Jones faz parte de uma ala da esquerda que tem sido crítica às tentativas de Lula de conciliação com o mercado. Desde seu anúncio, a indicação de Trabuco foi bem recebida por figuras como o ex-presidente Michel Temer, o empresário Paulo Skaf e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e rejeitada pelos deputados federais do PSOL Sâmia Bonfim, Glauber Braga e Fernanda Melchionna.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria