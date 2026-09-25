Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta sexta (25/9)
Candidatos têm dia de encontros, entrevistas e visitas
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de visitas, encontros, panfletagens e entrevistas nesta sexta-feira (25/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
9h30 - Visita ao projeto "Favela em Ação", no bairro Nova Cachoeirinha, em Belo Horizonte.
16h - Entrevista ao Flow Podcast, em São Paulo.
Ben Mendes (Missão)
11h - Entrevista à rádio Itabira, na Região Central de Minas.
19h - Visita a um projeto social de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
Cleitinho (Republicanos)
11h - Encontro com apoiadores em Ubá, na Zona da Mata Mineira.
15h - Encontro com apoiadores em Cataguases, na Zona da Mata Mineira.
17h - Encontro com apoiadores em Leopoldina, na Zona da Mata Mineira.
19h - Encontro com apoiadores em Muriaé, na Zona da Mata Mineira.
Flávio Roscoe (PL)
9h - Participacão do programa "Café Interativo".
12h - Participação no "bloquinho do Nikolas Ferreira" em Mantena, no Vale do Rio Doce.
18h - Participação no "bloquinho do Nikolas Ferreira" em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira.
Gabriel Azevedo (MDB)
15h30 - Entrevista à Rádio 98 em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.
16h - Caminhada com lideranças e apoiadores, acompanhado do candidato a deputado federal Rodrigo Liderança (MDB).
Henrique Áreas (PCO)
9h - Panfletagem na Praça da Liberdade.
12h - Panfletagem e visita ao Mercado Central de Belo Horizonte.
Indira Xavier (UP)
9h - Encontro com apoiadores em Contagem, na RMBH.
12h - Almoço no Restaurante Popular do Eldorado.
14h30 - Caminhada no Vale das Ocupações, no Distrito Industrial do Vale do Jatobá.
19h - Assembleia com o movimento de moradia na Ocupação Carolina Maria de Jesus, em Belo Horizonte.
Mateus Simões (PSD)
9h30 - Café da manhã na Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas).
12h45 - Encontro com produtores e lideranças da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), no Sul de Minas.
14h - Encontro com prefeitos dos municípios da região de Guaxupé.
16h30 - Caminhada com prefeitos e lideranças em Passos, no Sul de Minas.
Patrus Ananias (PT)
9h - Caminhada com apoiadores pelas ruas do Barreiro, em Belo Horizonte.
17h - Carreata em Bocaiúva, no Norte de Minas.
Rafael Duda (PSTU)
6h - Panfletagem na Santa Casa acompanhado do candidato à Presidência Hertz Dias (PSTU).
12h - Panfletagem no Mercado Central de Belo Horizonte.
13h30 - Almoço no Mercado Central.
18h - Panfletagem na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FaFiCH) da UFMG.
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Túlio Lopes (PCB)
7h - Panfletagem na UEMG em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.
12h - Panfletagem no CEFET em Divinópolis.
18h - Panfletagem na UEMG de Cláudio, no Centro-Oeste de Minas.