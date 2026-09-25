Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta sexta (25/9)

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de visitas, encontros, panfletagens e entrevistas nesta sexta-feira (25/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

9h30 - Visita ao projeto "Favela em Ação", no bairro Nova Cachoeirinha, em Belo Horizonte.

16h - Entrevista ao Flow Podcast, em São Paulo.

Ben Mendes (Missão)

11h - Entrevista à rádio Itabira, na Região Central de Minas.

19h - Visita a um projeto social de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Cleitinho (Republicanos)

11h - Encontro com apoiadores em Ubá, na Zona da Mata Mineira.

15h - Encontro com apoiadores em Cataguases, na Zona da Mata Mineira.

17h - Encontro com apoiadores em Leopoldina, na Zona da Mata Mineira.

19h - Encontro com apoiadores em Muriaé, na Zona da Mata Mineira.

Flávio Roscoe (PL)

9h - Participacão do programa "Café Interativo".

12h - Participação no "bloquinho do Nikolas Ferreira" em Mantena, no Vale do Rio Doce.

18h - Participação no "bloquinho do Nikolas Ferreira" em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira.

Gabriel Azevedo (MDB)

15h30 - Entrevista à Rádio 98 em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

16h - Caminhada com lideranças e apoiadores, acompanhado do candidato a deputado federal Rodrigo Liderança (MDB).

Henrique Áreas (PCO)

9h - Panfletagem na Praça da Liberdade.

12h - Panfletagem e visita ao Mercado Central de Belo Horizonte.

Indira Xavier (UP)

9h - Encontro com apoiadores em Contagem, na RMBH.

12h - Almoço no Restaurante Popular do Eldorado.

14h30 - Caminhada no Vale das Ocupações, no Distrito Industrial do Vale do Jatobá.

19h - Assembleia com o movimento de moradia na Ocupação Carolina Maria de Jesus, em Belo Horizonte.

Mateus Simões (PSD)

9h30 - Café da manhã na Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas).

12h45 - Encontro com produtores e lideranças da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), no Sul de Minas.

14h - Encontro com prefeitos dos municípios da região de Guaxupé.

16h30 - Caminhada com prefeitos e lideranças em Passos, no Sul de Minas.

Patrus Ananias (PT)

9h - Caminhada com apoiadores pelas ruas do Barreiro, em Belo Horizonte.

17h - Carreata em Bocaiúva, no Norte de Minas.

Rafael Duda (PSTU)

6h - Panfletagem na Santa Casa acompanhado do candidato à Presidência Hertz Dias (PSTU).

12h - Panfletagem no Mercado Central de Belo Horizonte.

13h30 - Almoço no Mercado Central.

18h - Panfletagem na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FaFiCH) da UFMG.

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Túlio Lopes (PCB)

7h - Panfletagem na UEMG em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

12h - Panfletagem no CEFET em Divinópolis.

18h - Panfletagem na UEMG de Cláudio, no Centro-Oeste de Minas.