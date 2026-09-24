Patrus propõe piso integral de R$ 5,1 mil para professores do estado

O candidato ao governo de Minas Gerais Patrus Ananias (PT) voltou a defender, nesta quinta-feira (24/9), que os professores do estado recebam o piso integral determinado nacionalmente. A declaração foi dada durante sabatina do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa.

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O salário dos professores é fixado pelo piso salarial profissional nacional (PSPN), definido em R$ 5.130,63 neste ano. O valor é referente à jornada de 40 horas semanais, mas a carga do magistério mineiro é de 24 horas, e o pagamento é proporcional, com o piso estadual fixado em R$ 3.078,50.

“Eu fui advogado do sindicato dos professores, fui professor durante muitos anos na Universidade Católica, na Faculdade de Direito, na Escola de Serviço Social. O magistério exige tempo. Professores e professores exigem tempo para ler, para estudar, para preparar bem as suas aulas, para ter contato, convívio com os seus alunos e alunas”, defendeu.

Patrus já tinha citado a proposição no conselho geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), no sábado (19). Lá, ele assinou uma carta-compromisso proposta pela entidade com garantias para os servidores e para a educação.

“Essas 40 horas vão ser cumpridas 24 horas na sala de aula, magistério direto e o restante do tempo é necessário para que o professor possa se aprimorar, ler, estudar e estar bem também consigo mesmo, bem psicologicamente, espiritualmente, para dar o melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens que estão nas nossas escolas públicas”, ressaltou Patrus.

Questionado sobre a viabilidade da medida diante da crise fiscal do estado, que tem dívida com a União de cerca de R$ 180 bilhões, o petista disse que vai buscar soluções para arrecadação de recursos.

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“O estado de Minas Gerais tem empresários, grandes empresas, em torno de 20 grandes empresas mais poderosas que não pagam impostos, R$ 26 bilhões de isenções fiscais. Vamos repassar e vamos abrir as contas públicas, como fizemos na prefeitura de Belo Horizonte, em um governo onde prevalece a ética e a honestidade, o dinheiro começa a aparecer”, prometeu o ex-prefeito.