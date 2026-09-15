Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta terça (15/9)

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de encontros, caminhadas, entrevistas, reuniões e gravações nesta terça-feira (15/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

12h20 - Entrevista à TV Globo

14h30 – Encontro com lideranças políticas em Ouro Branco, na Região Central de Minas.



15h15h - Caminhada pelo centro de Ouro Branco.

16h – Entrevistas a rádios.

16h30h - Encontro com a Associação dos Aposentados de Ouro Branco.

Ben Mendes (Missão)

A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

Cleitinho (Republicanos)

9h30 - Caminhada com apoiadores em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

11h - Caminhada com apoiadores em Tupaciguara.

15h - Caminhada com apoiadores em Capinópolis.

18h - Visita à Exposição Agropecuária de Ituiutaba.

Flávio Roscoe (PL)

14h30 - Visita à Santa Casa de Poços de Caldas, no Sul de Minas.

15h - Entrevista coletiva em frente ao Hospital do Câncer.

16h - Caminhada pelo centro de Poços de Caldas.

17h - Reunião com empresários na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas (ACIA).

18h30 - Entrevista à rádio Onda Poços.

19h30 - Reunião com Conselho de Pastores (CONPAS).

Gabriel Azevedo (MDB)

8h – Gravação de conteúdo audiovisual.

10h30 – Sabatina da BandNews.

13h – Sabatina do jornal O Tempo.



16h – Encontro promovido pelo Minas Tênis Clube, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte (Codese) e jornal Diário do Comércio.



18h30 – Gravação do podcast PodFato, da jornalista Ethel Corrêa.



19h – Participação na inauguração do comitê do candidato a deputado federal Paulo Brant.

Henrique Áreas (PCO)

10h - Reunião com a coordenação da campanha nacional Rui Presidente.

14h - Gravação de materiais para as redes sociais.

18h - Reunião on-line com militantes de todo o estado.

Indira Xavier (UP)

14h - Reunião de organização de campanha

Mateus Simões (PSD)

9h – Sabatina do jornal Estado de Minas.



10h – Encontro com pastores em Belo Horizonte.



15h- Entrevista à rádio Itatiaia em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.



15h15– Encontro com prefeitos e lideranças.

Patrus Ananias (PT)

9h30 - Plenária em Caratinga, no Vale do Rio Doce.

Rafael Duda (PSTU)

Manhã e tarde - Panfletagem e conversa com trabalhadores das mineradoras de Fábrica e Viga, em Congonhas, na Região Central de Minas.

Noite - Debate com lideranças comunitárias no sindicato Metabase Inconfidentes.

Túlio Lopes (PCB)

12h – Panfletagem na Escola Estadual Central, em Belo Horizonte.

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16h – Sabatina da Associação dos Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais (ASTHEMG) com trabalhadores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG).