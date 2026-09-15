Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta terça (15/9)
Candidatos têm dia de encontros, caminhadas e entrevistas
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de encontros, caminhadas, entrevistas, reuniões e gravações nesta terça-feira (15/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
12h20 - Entrevista à TV Globo
14h30 – Encontro com lideranças políticas em Ouro Branco, na Região Central de Minas.
15h15h - Caminhada pelo centro de Ouro Branco.
16h – Entrevistas a rádios.
16h30h - Encontro com a Associação dos Aposentados de Ouro Branco.
Ben Mendes (Missão)
A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.
Cleitinho (Republicanos)
9h30 - Caminhada com apoiadores em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
11h - Caminhada com apoiadores em Tupaciguara.
15h - Caminhada com apoiadores em Capinópolis.
18h - Visita à Exposição Agropecuária de Ituiutaba.
Flávio Roscoe (PL)
14h30 - Visita à Santa Casa de Poços de Caldas, no Sul de Minas.
15h - Entrevista coletiva em frente ao Hospital do Câncer.
16h - Caminhada pelo centro de Poços de Caldas.
17h - Reunião com empresários na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas (ACIA).
18h30 - Entrevista à rádio Onda Poços.
19h30 - Reunião com Conselho de Pastores (CONPAS).
Gabriel Azevedo (MDB)
8h – Gravação de conteúdo audiovisual.
10h30 – Sabatina da BandNews.
13h – Sabatina do jornal O Tempo.
16h – Encontro promovido pelo Minas Tênis Clube, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte (Codese) e jornal Diário do Comércio.
18h30 – Gravação do podcast PodFato, da jornalista Ethel Corrêa.
19h – Participação na inauguração do comitê do candidato a deputado federal Paulo Brant.
Henrique Áreas (PCO)
10h - Reunião com a coordenação da campanha nacional Rui Presidente.
14h - Gravação de materiais para as redes sociais.
18h - Reunião on-line com militantes de todo o estado.
Indira Xavier (UP)
14h - Reunião de organização de campanha
Mateus Simões (PSD)
9h – Sabatina do jornal Estado de Minas.
10h – Encontro com pastores em Belo Horizonte.
15h- Entrevista à rádio Itatiaia em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.
15h15– Encontro com prefeitos e lideranças.
Patrus Ananias (PT)
9h30 - Plenária em Caratinga, no Vale do Rio Doce.
Rafael Duda (PSTU)
Manhã e tarde - Panfletagem e conversa com trabalhadores das mineradoras de Fábrica e Viga, em Congonhas, na Região Central de Minas.
Noite - Debate com lideranças comunitárias no sindicato Metabase Inconfidentes.
Túlio Lopes (PCB)
12h – Panfletagem na Escola Estadual Central, em Belo Horizonte.
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16h – Sabatina da Associação dos Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais (ASTHEMG) com trabalhadores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG).