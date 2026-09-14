Uma falta que militares fazem na campanha do PL, segundo aliados

Flávio Bolsonaro decidiu, diferentemente do pai, afastar militares do seu entorno, como esta coluna antecipou.

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A decisão foi aplaudida por aliados, que têm elogiado, com raríssimas exceções, a condução política da campanha pelo senador Rogério Marinho (PL-RN).

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Há um ponto, no entanto, que faz a turma sentir saudade dos generais: a disciplina militar, que garantia, a esta altura das campanhas de 2018 e 2022, um entrosamento maior entre os vários grupos de trabalho do candidato à Presidência da República.