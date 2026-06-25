Presidente da Câmara de BH sofre retaliação por não frear cassação de Ganem

O avanço do processo que pode resultar na cassação do mandato do vereador Lucas Ganem (MDB) colocou o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Juliano Lopes (Podemos), em crise com seu partido. Lopes passou a ser alvo de retaliações da legenda após não ter atuado para conter o andamento da investigação contra seu agora ex-correligionário.

A pressão ocorre após a Comissão Processante da Câmara aprovar, nesta quinta-feira (25/6), o relatório que recomenda a cassação de Ganem por quebra de decoro parlamentar.

Com a conclusão dos trabalhos da comissão, coube a Juliano Lopes convocar uma reunião extraordinária para que os 41 vereadores apreciem o relatório, já que o regime interno estabelece que as deliberações ordinárias acontecem apenas nos primeiros dez dias de cada mês.

Horas antes da aprovação do parecer, interlocutores ligados à Executiva Nacional do Podemos, legenda pela qual Ganem foi eleito, transmitiram ao presidente da Casa o aviso de que a convocação pode custar sua permanência na sigla e até comprometer seus planos eleitorais para a Assembleia Legislativa, conforme apurado pelo Estado de Minas.

Mesmo sob ameaça, duas sessões foram marcadas para a análise do caso na segunda-feira (29/6), às 9h e às 14h30, embora haja expectativa de que a votação ocorra pela manhã, em função da partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, prevista para o início da tarde.

A ofensiva contra Juliano vem da família Ganem. O vereador é primo do deputado federal Bruno Ganem, filiado ao Podemos e hoje um dos nomes influentes da legenda em Brasília. Ele, ao contrário de Lucas, realmente têm "Ganem" em seus documentos de identidade. Além da estratégia do sobrenome em comum, os candidatos da família Ganem abraçam a causa animal como receituário para a vitória. Todos usam fotos de campanha ao lado de pets para sensibilizar o eleitor.

Foi justamente o primo de Ganem quem protocolou uma representação pedindo a expulsão de Juliano Lopes do Podemos. O requerimento se apoia em um episódio ocorrido em outubro de 2025, quando o presidente da Câmara se envolveu em uma discussão com policiais militares em uma festa privada. A investigação relacionada ao caso, contudo, foi posteriormente arquivada.

Caso venha a ser expulso da sigla, Juliano perderia a filiação partidária e ficaria impedido de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nas eleições deste ano.

Eleito pelo Podemos, Lucas Ganem deixou a legenda durante a janela partidária e migrou para o MDB após o agravamento das tensões com o comando mineiro do partido. Em abril, o diretório mineiro, comandado por Nely Aquino, que também figurou entre os convocados a depor no processo contra o vereador, já havia sido alvo de ameaças de intervenção da Executiva nacional após resistir à filiação de Lucas Ganem e de Thiago Milhim, conhecido como "Thiago Ganem", para a disputa de 2026 em Minas Gerais.

A reportagem procurou a direção nacional do Podemos e o deputado federal Bruno Ganem, mas, até o fechamento desta edição não houve retorno. Contatada, assessoria de Juliano Lopes disse que o vereador não irá se pronunciar por ora.

O que está em discussão

O processo contra Ganem tem origem em uma denúncia apresentada em dezembro do ano passado à Câmara Municipal de Belo Horizonte, questionando a regularidade do domicílio eleitoral utilizado pelo vereador para concorrer a uma cadeira na Casa. Natural de Indaiatuba, em São Paulo, ele foi eleito em 2024 com 10.753 votos, tendo como principal bandeira a defesa da causa animal.

A legislação eleitoral exige que candidatos a cargos municipais mantenham domicílio eleitoral no município ao menos um ano antes do pleito. A acusação sustenta que Ganem não residia no endereço informado à Justiça Eleitoral, localizado no Bairro Trevo, na Pampulha. A representação, apresentada por um advogado civil, foi encaminhada à Procuradoria da Câmara, que emitiu parecer favorável à sua admissibilidade.

O caso foi então levado para votação em plenário, onde os vereadores aprovaram, de forma unânime, a abertura do processo de investigação contra o então parlamentar, ainda filiado ao Podemos. A votação registrou 39 votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente da Casa e o próprio vereador investigado não participam das deliberações.

Com a autorização do plenário, foi sorteada no mesmo dia uma comissão processante responsável pela apuração interna. Os três integrantes, Bruno Miranda (PDT), Edmar Branco (PCdoB) e Helton Júnior (PSD), teriam inicialmente prazo de até 90 dias para ouvir testemunhas, analisar documentos e, ao final, apresentar relatório recomendando ou não a cassação.

A tramitação da comissão, no entanto, foi marcada por sucessivas interferências judiciais, que postergaram a análise. Em fevereiro, o processo chegou a ser suspenso por decisão favorável ao vereador. Posteriormente, a Justiça autorizou a retomada dos trabalhos, mas inicialmente restringiu a análise do mérito da suposta fraude eleitoral, sob entendimento de competência da Justiça Eleitoral.

A situação mudou em 27 de maio, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reverteu a decisão e devolveu à Câmara a possibilidade de avaliar a conduta e deliberar sobre eventual cassação. A partir daí, a Procuradoria da Casa recalculou os prazos e fixou o encerramento dos trabalhos da comissão para 29 de junho.

Ao longo da instrução, seis pessoas foram convocadas para depor. Um dos pontos de tensão foi a ausência reiterada do empresário Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior, proprietário do imóvel indicado por Ganem como residência em Belo Horizonte. Intimado três vezes, ele não compareceu a nenhuma das oitivas. Em depoimento anterior à Polícia Federal, afirmou que apenas "cedeu o endereço para recebimento de correspondências".

Ganem nega qualquer irregularidade. Em manifestação anterior à comissão, quando a Justiça havia vetado a possibilidade de análise do mérito da denúncia, afirmou que a documentação apresentada à Justiça Eleitoral era legítima e sustentou residir na capital mineira.

"Desde o momento em que fui eleito vereador, passei a residir oficialmente em Belo Horizonte, em meados de novembro de 2024", disse aos integrantes da comissão. Já na fase final da instrução, quando a possibilidade de cassação havia sido restabelecida, optou por permanecer em silêncio, sob o argumento de que suas posições já estavam registradas nos autos.

Além da investigação na Câmara, Ganem já foi condenado em primeira instância pela Justiça Eleitoral, que determinou a cassação do mandato e declarou sua inelegibilidade por oito anos. A decisão ainda não transitou em julgado, o que permite que ele continue exercendo o mandato enquanto recorre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Federal também concluiu inquérito sobre o caso e indiciou o vereador por falsa declaração de domicílio eleitoral. Segundo laudo produzido durante a investigação, Ganem "nunca residiu ou sequer pernoitou" no imóvel apresentado à Justiça Eleitoral.