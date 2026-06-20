Lula sanciona lei que dobra prazo para denúncia de violência doméstica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma nova legislação que altera o combate à violência contra a mulher no país. A Lei nº 15.438/2026, que entrou em vigor nessa sexta-feira (19/6), dobra o tempo que as vítimas de violência doméstica têm para formalizar a denúncia contra os agressores.

Anteriormente, o prazo para apresentar a queixa ou representação criminal era de seis meses. Com a nova regra, passa a ser de 12 meses.

Conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU), a medida altera simultaneamente o Código Penal, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal. Segundo o texto, a lei "aumenta o prazo decadencial do direito de queixa ou de representação quando se tratar de crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher".

Na prática, a contagem do tempo começa a valer a partir do momento em que a vítima identifica o agressor. De acordo com a publicação, "a ofendida decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce no prazo de 12 (doze) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime".

A medida é fruto do Projeto de Lei 421/2023, de autoria da deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ). A proposta foi aprovada pelo Senado em maio deste ano antes de seguir para sanção presidencial.

Em publicação nas redes sociais, Laura defendeu que “nenhuma mulher deve perder a oportunidade de buscar justiça por causa do tempo” e que a garantia do direito de maior prazo fortalece a proteção às mulheres e o combate à violência doméstica.



Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, a relatora da matéria, senadora Dorinha Seabra (União-TO), destacou que a convivência direta com o agressor, os laços afetivos e a dependência financeira são fatores que frequentemente impedem ou atrasam a busca por ajuda.

Na visão da parlamentar, a extensão do prazo para um ano oferece às mulheres o respaldo necessário para processar e superar o medo, a vergonha e os traumas psicológicos decorrentes dos abusos, de modo a garantir que elas tenham condições reais de exercer o direito de representação criminal.

Violência no Brasil

Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), disponível no Painel de Violência contra a Mulher, mostra que a violência contra de gênero já somou mais de 400 mil registros até abril deste ano – data em que a plataforma foi atualizada pela última vez –, um número que representa uma alta de 87%. Mais de 1,5 milhão de casos seguem pendentes de julgamento no país.

Dentre os casos registrados, 273.700 foram definidos com a demarcação ampla de “violência doméstica contra a mulher”. Mais de 30 mil foram registrados como “lesão cometida em razão da condição de mulher” ou “análogo à lesão”; 29.966 pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, e 19,1 mil por violência psicológica contra a mulher. Em uma definição ainda mais ampla, cerca de 5.200 casos foram registrados como “crime previsto na Lei Maria da Penha”.

O banco de dados inclui também a listagem dos estados onde foram registrados os casos e o estado de São Paulo está na liderança, com 72.423 registros nos primeiros quatro meses de 2026. O Rio Grande do Sul aparece em segundo lugar, com 37.399 casos, enquanto o Paraná fica em terceiro, com 37.117.

Minas Gerais, por enquanto, está na posição de quinto estado com mais casos de violência contra a mulher, com 28.502 registros. O Maranhão é o com a menor incidência, apesar de ainda ter um número alto: 8.753 casos até abril.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres