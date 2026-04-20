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PL prevê uso de tornozeleira rosa para agressores de mulheres

Segundo justificativa do projeto de lei, falta de identificação visual especifica para casos de violência doméstica 'limita potencial preventivo' do dispositivo

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Repórter
20/04/2026 18:49

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Projeto de lei propõe que agressores de mulheres usem tornozeleira rosa
Uso de tornozeleira eletrônica rosa para condenados ou monitorados por violência doméstica foi proposto pela deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT) crédito: Imagem gerada por IA

Projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe o uso de tornozeleira eletrônica rosa para condenados ou monitorados por violência doméstica.

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A medida foi apresentada em 15 de abril pela deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT) e altera a Lei nº 15.383/2026, que instituiu a tornozeleira a agressores como medida protetiva de uso imediato sempre que houver risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica de uma mulher ou de seus dependentes. Antes, o monitoramento com o equipamento era aplicado apenas quando do relaxamento de pena imposta ao agressor.

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O projeto prevê que a utilização da tornozeleira rosa para agressores de mulheres poderá ser determinada por decisão judicial, especialmente em situações de risco.

Segundo a justificativa do projeto, a falta de uma identificação visual específica para casos de violência doméstica "limita o potencial preventivo da medida, dificultando a fiscalização e reduzindo seu impacto dissuasório".

"A presente proposta visa suprir essa lacuna ao permitir a adoção de identificação visual diferenciada, inclusive por meio da coloração rosa, com os seguintes objetivos: fortalecer a proteção preventiva da vítima; facilitar a atuação das autoridades competentes; contribuir para a redução da reincidência; reforçar a conscientização social acerca da gravidade da violência contra a mulher", afirma o texto.

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 O projeto aguarda análise nas comissões da Câmara dos Deputados.

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