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VIAGEM AOS EUA

Gentili ironiza ida de bolsonaristas aos EUA para visitar Eduardo Bolsonaro

Parlamentares brasileiros visitam Eduardo Bolsonaro no Estado do Texas, onde mora o ex-deputado nos Estados Unidos

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
25/05/2026 13:32

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Deputados e pré-candidatos bolsonarista visitam Eduardo Bolsonaro nos EUA
Deputados e pré-candidatos bolsonarista visitam Eduardo Bolsonaro nos EUA crédito: Reprodução/Redes sociais

O apresentador e comediante Danilo Gentili criticou a visita conjunta feita por parlamentares bolsonaristas ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Eduardo mora no condado de Dallas, no Eestado do Texas, desde outubro de 2025, e se diz "autoexilado" em solo norte-americano. "Turismo com nosso dinheiro", escreveu Gentili.

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O ex-deputado recebe a visita de 22 políticos. Dentre eles, está o deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL-MG), pré-candidato a deputado federal; os deputados estaduais Gil Diniz Bolsonaro (PL-SP), conhecido como Carteiro Reaça, e Paulo Mansur (PL-SP); e o vereador Marcelo Cruz (PL), do município de Praia Grande (SP). Eles deixaram o Brasil na última quarta-feira (20/5). 

A opinião de Gentili é compartilhada por parte de seus seguidores. Um deles comentou: "Nosso dinheiro sendo torrado na mão desse povo que finge trabalhar". Já outros criticaram o comediante, que já fez acenos à ala bolsonarista. "Sua hipocrisia é surreal", escreveu uma pessoa.

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Não é a primeira vez que aliados visitaram Eduardo nos Estados Unidos. Em março deste ano, um grupo semelhante de parlamentares já havia se reunido com o ex-deputado para discutir as eleições de outubro deste ano.

A visita da vez ocorre em meio à repercussão do caso envolvendo o filme "Dark horse", produção biográfica sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na última semana, The Intercept divulgou mensagens e um áudio do senador Flávio cobrando uma transferência de R$ 134 milhões a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master investigado por fraudes financeiras, para financiar a produção do longa, cujo orçamento supera o de produções hollywoodianas.

Após a divulgação das mensagens, Flávio Bolsonaro confirmou ter recebido dinheiro de Vorcaro, mas negou ter sido beneficiado diretamente com valores milionários. Segundo ele, "o que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai", sem envolvimento de dinheiro público ou utilização da Lei Rouanet. A produtora do filme, porém, negou que recebeu o dinheiro.

Investigações da Polícia Federal (PF) indicam que a empresa Entre Investimentos e Participações, ligada a Vorcaro, foi a fonte de recursos para o longa. Outra linha de investigação suspeita que o dinheiro investido pode ter custeado a estadia de Eduardo nos Estados Unidos.

Além disso, um fundo ligado a Paulo Calixto, advogado do ex-deputado nos EUA, comprou em fevereiro uma casa em Arlington, no Texas, pelo valor de US$ 753,5 mil (R$ 3,8 milhões). Calixto também administra outro fundo que recebeu parte dos R$ 61 milhões pagos por Vorcaro em 2025, a pedido de Flávio.

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Apesar disso, Eduardo afirma que mora de aluguel em uma casa que "não foi comprada por Vorcaro ou com o dinheiro de Vorcaro", em uma cidade diferente de Arlington.

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