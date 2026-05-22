Dono de casa de R$ 3,6 mi no Texas, aliado de Eduardo Bolsonaro declarou R$ 164 mil em bens em 2024

Dono da casa de R$ 3,6 milhões comprada por um fundo ligado ao advogado de Eduardo Bolsonaro, o ex-policial militar André Porciúncula declarou R$ 164 mil em bens nas eleições municipais de 2024, quando concorreu ao cargo de vereador de Salvador pelo PL.

A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Como revelou a coluna Mônica Bergamo, o Mercury Legacy Trust comprou em fevereiro a residência em Arlington, no Texas, estado americano onde vive o ex-deputado federal.

Esse fundo é ligado ao advogado Paulo Calixto, que, além de atuar para Eduardo, é o administrador de outro fundo, o Havengate Development Fund.

O Havengate recebeu uma transferência dos R$ 61 milhões do ex-banqueiro Daniel Vorcaro em 2025 a pedido de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O senador dizia que os recursos seriam investidos no filme "Dark Horse", sobre a vida de seu pai, Jair Bolsonaro.

Porciúncula é apontado por aliados de Eduardo como uma espécie de representante operacional do ex-deputado nos EUA. Ele atuou no governo Bolsonaro como braço direito de Mario Frias, então secretário da Cultura e idealizador do filme sobre o ex-presidente.

A Polícia Federal investiga o destino dos recursos repassados ao Havengate pelo dono do Banco Master por suspeitar que parte deles foi transferida, na verdade, para custear a estadia e a estrutura para as atividades de lobby de Eduardo Bolsonaro nos EUA.

O ex-deputado nega e diz que vive em uma casa alugada, que não fica em Arlington.

A Folha procurou Porciúncula na manhã desta sexta (22) sobre a declaração de bens à Justiça Eleitoral em 2024, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

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Na ocasião, ele declarou um carro de R$ 86 mil, participação societária no valor de R$ 55 mil na empresa Alpen Segurança Patrimonial e de R$ 15 mil na Alpen Security Serviços de Portaria, e uma motocicleta de R$ 8.000.