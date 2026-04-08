Psol-Rede se reúne com Kalil e sinaliza aproximação em Minas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A federação Psol-Rede se reuniu, nessa terça-feira (7/4), com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), pré-candidato ao governo de Minas Gerais. O encontro sinaliza uma possível aproximação política para a disputa eleitoral de 2026, mas ainda sem definição formal.

Em publicação nas redes sociais, a deputada federal Duda Salabert (Psol) afirmou que, durante a conversa, foi destacada a importância da unidade para reconstruir Minas Gerais e fortalecer políticas sociais e ambientais no estado.

Nos bastidores, a reunião é vista como uma tentativa inicial de construção de apoio. Mas, até o momento, não houve nenhum acordo firmado ou oficializado até o momento. Duda, recém desfiliada do PDT, já havia sinalizado apoio às pretensões eleitorais de Kalil.



A movimentação ocorre em um cenário indefinido no campo da esquerda em Minas Gerais, que ainda não tem um candidato consolidado ao governo. Um dos nomes colocados é o do senador Rodrigo Pacheco (PSB), que deixou o PSD e se filiou à nova legenda na última semana, mas ainda não confirmou se disputará o Palácio Tiradentes. Ele é apontado como principal nome da centro-esquerda e conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Kalil na disputa?

A articulação ocorre em meio ao reposicionamento político de Kalil após a derrota no primeiro turno das eleições de 2022 para o então governador Romeu Zema (Novo). Desde então, o ex-prefeito se filiou ao PDT, em outubro do ano passado, e voltou a se colocar como pré-candidato ao Executivo mineiro.

Apesar da movimentação, Kalil enfrenta um entrave jurídico. Ele está inelegível, condenado por improbidade administrativa, em decisão que apontou omissão ao permitir a manutenção de guaritas e restrições de acesso em vias públicas no bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, mesmo após ordem judicial contrária. A pena incluiu a suspensão dos direitos políticos por cinco anos.

O processo tramita no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), após recursos apresentados pela defesa, pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pela associação envolvida. Ainda assim, Kalil afirma que conseguirá reverter a decisão a tempo de disputar a eleição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em publicações recentes, o ex-prefeito tem reiterado a pré-candidatura. “Estão querendo levar a eleição por W.O. Eu sou candidato. Quando vocês forem votar, o meu nome vai estar lá”, disse.