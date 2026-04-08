UP lança Indira Xavier como pré-candidata ao governo de Minas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O partido Unidade Popular (UP) anunciou, nessa terça-feira (7/4), o nome de Indira Xavier como pré-candidata ao governo de Minas Gerais. Ela é a primeira mulher a confirmar a pretensão de disputar o Palácio Tiradentes.

A legenda informou que a escolha ocorre em um contexto que classifica como de aumento da exploração dos trabalhadores e de tensões internacionais, além de defender a necessidade de candidaturas alinhadas ao seu programa político.

Indira não estreia em disputas eleitorais. Em 2024, ela concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte (MG) e obteve 2.462 votos (0,19%), ficando à frente apenas de outros dois candidatos no pleito. Já em 2022, disputou o governo de Minas, quando recebeu 15.604 votos (0,14%) e não foi eleita.

Natural de Maceió (AL), a pré-candidata iniciou sua trajetória política no movimento estudantil e tem atuação ligada à pauta de moradia popular.

Nas redes sociais, a UP destacou que a pré-candidatura de Indira busca representar o que define como demandas da classe trabalhadora, incluindo acesso à moradia, alimentação, educação, cultura e lazer.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O partido também anunciou um evento de lançamento das pré-candidaturas, marcado para o dia 12 de abril, na Ocupação Paulo Freire, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

