Indira Xavier, candidata da UP à PBH Divulgação



Candidata da Unidade Popular (UP) à Prefeitura de Belo Horizonte, a alagoana Indira Ivanise Xavier carrega na bagagem uma longa história de luta pelas causas sociais. Aos 40 anos, ela está na militância há 24 anos, desde a época do ensino médio. Em sua trajetória, passou por movimentos estudantis, começando pelo grêmio da escola, depois em movimentos centrados em bairros, nas periferias, sindicais e, hoje, age em defesa da mulher.



Seu trabalho a levou a ocupar cargos de liderança em organizações como a Central de Movimentos Populares e o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Hoje, Indira continua seu trabalho na Casa de Referência da Mulher Tina Martins, além de compor o comitê do encontro de mulheres da América Latina e do Caribe.



A atuação de Indira também se expandiu para a juventude das periferias, abordando questões cruciais como cultura, direitos reprodutivos e prevenção. Casada e com um filho de 12 anos, que estuda em uma escola municipal, Indira faz a sua segunda corrida eleitoral. Em 2022, foi postulante ao cargo de governadora de Minas Gerais, também pela UP, que ajudou a fundar em 2019.



A campanha da candidata neste ano teve o lema “Tostão contra o Milhão”, para deixar marcada a desigualdade em comparação à campanha eleitoral dos demais candidatos. Ela define a candidatura da UP como uma candidatura coletiva, defende o socialismo e a construção do poder popular. Sobre a cidade que quer comandar a partir do ano que vem, ela resume numa frase: “BH é uma cidade de resistência e muito solidária”.