O destino da "herança eleitoral" de Tadeuzinho

Os deputados estaduais aprovaram, em 4 de março, a indicação do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho, de 39 anos, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). Antes da indicação, aprovada por unanimidade por 69 deputados que estavam em plenário, surgiu uma pergunta: com a ida de Tadeuzinho para o tribunal, quem vai “herdar” os votos do parlamentar em sua base eleitoral no Norte de Minas?

A “herança eleitoral” do presidente da Assembleia Legislativa será transferida para uma pessoa bem próxima, a noiva dele, a jovem deputada estadual Maria Clara Marra (PSDB), de 27. Procurado pelo Estado de Minas para falar sobre com quem ficará com seu legado eleitoral, Tadeuzinho saiu pela tangente, dizendo que ainda irá se reunir com seus apoiadores para definir a questão. “Eu ainda estou conversando com todo mundo, avaliando, entendendo e escutando as lideranças para, depois, tomar uma decisão”, argumentou.

Mas a reportagem apurou que, nos bastidores, já foi acertado que quase todas as lideranças que acompanham Tadeuzinho no Norte de Minas irão apoiar a reeleição de Maria Clara Marra em outubro próximo, ainda que ela seja natural de outra região do estado, o município de Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Tadeuzinho foi reeleito para o quarto mandato na Assembleia Legislativa em 2022, com 96.862 votos. Maria Clara foi eleita no mesmo ano para o seu primeiro mandato, com 42.415 votos, pelo partido Democracia Cristã (DC). Ainda no início dos trabalhos legislativos em 2023, migrou para o PSDB.

O presidente da Assembleia Legislativa foi eleito para seu primeiro mandato na casa, em 2010 com 24 anos de idade. Maria Clara conquistou o primeiro mandato no Poder Legislativo um ano mais nova do que o noivo, com 23 anos.

Além da juventude na política, Tadeuzinho e Maria Clara Marra têm em comum o fato de serem filhos de ex-prefeitos. Ele é filho de Luiz Tadeu Leite, que foi prefeito de Montes Claros por três vezes (1983-1988, 1992-1996 e 2009-2012). Ela é filha de Deiró Marra, prefeito de Patrocínio em duas gestões consecutivas (2017-2024).

A “transferência” dos apoios de Tadeuzinho no Norte de Minas para Maria Clara foi confirmada ao Estado de Minas por prefeitos da região que acompanham o presidente da Assembleia e contribuíram com os quase 97 mil votos que ele recebeu em 2022. Eles negam que tenham recebido algum tipo de pressão e garantem que tomaram a decisão de forma espontânea, por lealdade ao emedebista e pela expectativa de que a deputada do PSDB, sendo reeleita, dará prosseguimento ao trabalho do noivo no amparo aos municípios.

“Vamos apoiar a reeleição da deputada Maria Clara Marra em respeito ao legado do deputado Tadeuzinho. Acredito que ela dará continuidade ao trabalho que ele fez em nosso município”, afirma o prefeito de Bocaiuva, Roberto Jairo Torres (Avante), o Robertão, que administra, em segundo mandato, o município de 48.032 habitantes.

Robertão assegura que pelo menos 15 prefeitos do Norte de Minas que apoiam Tadeuzinho já decidiram que vão pedir votos para a reeleição de Maria Clara Marra. Questionado se o fato de Maria Clara ser natural de outra região e por isso sofrer alguma rejeição dos eleitores do Norte de Minas, o prefeito de Bocaiuva respondeu: “A afinidade transpõe as limitações geográficas”.

AVALIAÇÃO

Quem também acompanha Tadeuzinho é o prefeito de Campo Azul (3.714 habitantes), Arnaldo Alves Oliveira (PT), o Nardin. Ele também declarou que deverá pedir a seus correligionários para votarem em Maria Clara Marra. “Estamos avaliando com o nosso grupo. Mas nosso primeiro entendimento é apoiar Maria Clara Marra. Entendemos que ela tem todas as condições de dar continuidade ao trabalho do deputado Tadeuzinho. O meu compromisso é com Tadeuzinho”, afirmou.

Em segundo mandato, o prefeito de São João do Pacuí (3.972 habitantes), Caio Cunha (MDB), também afirmou que vai “repassar” o seu apoio para a deputada. “Vou apoiar a deputada Maria Clara Marra sim, em lealdade ao deputado Tadeuzinho. Sempre estive com ele nos seus quatro mandatos na Assembleia”, ressaltou. “Eu, Tadeuzinho e Maria Clara temos em comum a juventude na política”, acrescentou o prefeito, de, com 36 anos e que assumiu o Executivo municipal pela primeira vez em 2021.

O ex-´prefeito de Francisco Sá (23.476 habitantes) Mário Osvaldo Casasanta (Avante), que administrou o município por dois mandatos (2017-2024), também afirma que vai apoiar a reeleição de Maria Clara Marra por “gratidão” ao atual presidente da Assembleia Legislativa.

“Estou na caminhada com o Tadeuzinho desde o primeiro mandato dele. Ele foi um excelente deputado estadual e ajudou muito o nosso município. Vou apoiar a deputada Maria Clara em gratidão mesmo. Nesse momento, eu não teria como apoiar outra pessoa”, declara Mário Osvaldo. “Além disso, eu não tenho essa coisa de ficar pulando de um lado para outro” completou o ex-prefeito de Francisco Sá. Atualmente, Mário Osvaldo é oposição no município, que, curiosamente, é comandado pela prefeita Aline Bicalho (PT), sua ex-mulher. Por sua vez, Aline apoia o deputado estadual Arlen Santiago (Avante).



“VÍNCULO”



Maria Clara Marra disse ao EM que a sua aproximação com prefeitos e demais lideranças do Norte de Minas que até então apoiam Tadeuzinho ocorreu “de forma natural” devido ao seu vínculo com o noivo. “Tenho tido a oportunidade de acompanhar o trabalho do Tadeuzinho pela região desde o início do meu mandato, pelo meu vínculo com ele, mas também pela admiração do trabalho que ele desenvolve enquanto deputado e presidente da Assembleia, motivo pelo qual a proximidade com as lideranças e com a região vem de forma natural”, afirmou a parlamentar.

“Tenho buscado conhecer os desafios enfrentados em cada cidade e o potencial de desenvolvimento de cada uma. Fico feliz e honrada em poder contribuir, por meio do meu mandato, a partir de agora com diversas cidades do Norte de Minas”, afirmou também Maria Clara Marra.

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Confirmando-se a “migração” dos apoios de Tadeuzinho para Maria Clara Marra, ela enfrentará outras três mulheres do Norte de Minas que miram cadeira parlamentar este ano: a vice-presidente da Assembleia, Leninha (PT), que tentará reeleição, e duas pré-candidatas que têm berço na política: Lais Santiago (ainda sem partido), médica e filha do deputado estadual Arlen Santiago (Avante), e Larissa Dias (Novo), filha do ex-presidente da Assembleia Legislativa Antonio Dias e assessora de Mateus Simões, novo governador do estado e que vai concorrer à reeleição pelo PSD.

