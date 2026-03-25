Assine
overlay
Início Política
COLUNA ANA MENDONÇA

Moara Saboia entra no tabuleiro da ALMG e reforça aposta do PT em renovação

Vereadora de Contagem integra o grupo de Marília Campos e surge como nome alinhado à estratégia de Lula de renovar as bancadas do PT

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
25/03/2026 14:49

compartilhe

SIGA
x
Moraia Saboia vai se candidatar à ALMG
Com trajetória no movimento estudantil e na militância social, Moraia Saboia (PT) deve disputar vaga na ALMG crédito: ALMG/REPRODUÇÃO

A vereadora de Contagem Moara Saboia (PT) articula sua candidatura à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em 2026 e passa a integrar o movimento interno do partido de apostar em quadros mais jovens para ampliar a bancada estadual. Aliada da prefeita Marília Campos (PT), a parlamentar é vista como um dos nomes que podem levar para o Legislativo mineiro a agenda política construída na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Com trajetória no movimento estudantil e na militância social, Moara ganhou projeção ainda jovem e hoje integra a direção nacional do PT. Na Câmara Municipal, atua alinhada ao Executivo e consolidou espaço no grupo político que comanda a cidade, considerada estratégica pelo partido pelo peso eleitoral.

Nos bastidores petistas, a leitura é que sua pré-candidatura dialoga com a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de rejuvenescer o partido e renovar suas bancadas com lideranças oriundas de movimentos sociais e da política local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A movimentação ocorre em paralelo ao futuro político de sua esposa, a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), que avalia migrar para o PT para disputar a Câmara dos Deputados. O eventual reposicionamento pode reforçar a articulação eleitoral da esquerda em Minas e consolidar um projeto integrado com base em Contagem.

Tópicos relacionados:

candidaturas contagem deputados eleicoes-2026 lula minas-gerais nomes pt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay