Moara Saboia entra no tabuleiro da ALMG e reforça aposta do PT em renovação

A vereadora de Contagem Moara Saboia (PT) articula sua candidatura à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em 2026 e passa a integrar o movimento interno do partido de apostar em quadros mais jovens para ampliar a bancada estadual. Aliada da prefeita Marília Campos (PT), a parlamentar é vista como um dos nomes que podem levar para o Legislativo mineiro a agenda política construída na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Com trajetória no movimento estudantil e na militância social, Moara ganhou projeção ainda jovem e hoje integra a direção nacional do PT. Na Câmara Municipal, atua alinhada ao Executivo e consolidou espaço no grupo político que comanda a cidade, considerada estratégica pelo partido pelo peso eleitoral.

Nos bastidores petistas, a leitura é que sua pré-candidatura dialoga com a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de rejuvenescer o partido e renovar suas bancadas com lideranças oriundas de movimentos sociais e da política local.

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A movimentação ocorre em paralelo ao futuro político de sua esposa, a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), que avalia migrar para o PT para disputar a Câmara dos Deputados. O eventual reposicionamento pode reforçar a articulação eleitoral da esquerda em Minas e consolidar um projeto integrado com base em Contagem.