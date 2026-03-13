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Itamaraty: assessor de Trump teve visto cancelado por omitir informações

Presidente Lula anunciou nesta sexta-eira (13/3) a revogação de visto do norte-americano Darren Beattie, assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
13/03/2026 17:37

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Assessor sênior do Departamento de Estado dos EUA Darren Beattie
Assessor sênior do Departamento de Estado dos EUA Darren Beattie crédito: Gage Skidmore

A revogação do visto de Darren Beattie, assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ocorreu porque, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o norte-americano omitiu ou falseou informações “relevantes quanto ao motivo da visita por ocasião da solicitação do visto”. 

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O anúncio do cancelamento de visto do assessor do chefe da Casa Branca, Donald Trump, foi feito nesta sexta-feira (13/3), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que atribuiu o recuo no documento ao fato de os EUA manterem o cancelamento do visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

"Aquele cara americano (Beattie) que disse que vinha para cá visitar o Jair (ex-presidente Bolsonaro) foi proibido de visitar, e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar o visto do meu ministro da Saúde (Alexandre Padilha) que está bloqueado", discursou Lula, no Rio de Janeiro, durante a inauguração do Setor de Traumas do Hospital Andaraí. 

Assessor do governo Trump, Beattie chegaria ao Brasil na próxima semana para ter reuniões com representantes da oposição ao presidente Lula. Um dos objetivos também era visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Complexo da Papuda, onde está preso em decorrência da condenação por tentar um golpe de Estado.

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O pedido para esse encontro, porém, foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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