Itamaraty: assessor de Trump teve visto cancelado por omitir informações
Presidente Lula anunciou nesta sexta-eira (13/3) a revogação de visto do norte-americano Darren Beattie, assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos
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A revogação do visto de Darren Beattie, assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ocorreu porque, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o norte-americano omitiu ou falseou informações “relevantes quanto ao motivo da visita por ocasião da solicitação do visto”.
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O anúncio do cancelamento de visto do assessor do chefe da Casa Branca, Donald Trump, foi feito nesta sexta-feira (13/3), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que atribuiu o recuo no documento ao fato de os EUA manterem o cancelamento do visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
"Aquele cara americano (Beattie) que disse que vinha para cá visitar o Jair (ex-presidente Bolsonaro) foi proibido de visitar, e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar o visto do meu ministro da Saúde (Alexandre Padilha) que está bloqueado", discursou Lula, no Rio de Janeiro, durante a inauguração do Setor de Traumas do Hospital Andaraí.
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Assessor do governo Trump, Beattie chegaria ao Brasil na próxima semana para ter reuniões com representantes da oposição ao presidente Lula. Um dos objetivos também era visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Complexo da Papuda, onde está preso em decorrência da condenação por tentar um golpe de Estado.
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O pedido para esse encontro, porém, foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).