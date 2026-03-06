Assine
ESCÂNDALO DO INSS

Depoimento de Vorcaro na CPMI 'é uma questão de honra', diz Carlos Viana

Presidente do colegiado diz que vai pedir ao ministro André Mendonça que obrigue a presença do banqueiro para prestar esclarecimentos aos parlamentares

Wal Lima - Correio Braziliense
Wal Lima - Correio Braziliense
06/03/2026 12:28

Carlos Viana diz que após a prisão de Vorcaro, o depoimento do banqueiro na CPMI do INSS é uma "questão de honra".
Carlos Viana diz que, após a prisão de Vorcaro, o depoimento do banqueiro na CPMI do INSS é uma "questão de honra" crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

A convocação do banqueiro Daniel Vorcaro para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS passou a ser tratada como prioridade pelos integrantes do colegiado. Segundo o presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), garantir a oitiva do investigado tornou-se uma “questão de honra” para os parlamentares responsáveis pela investigação.

O senador afirmou que pretende levar o tema diretamente ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de assegurar que o banqueiro compareça ao Congresso para prestar esclarecimentos sobre o caso.

“Eu, com toda sinceridade, tenho confiança e vou argumentar nesse sentido, de que ele precisa comparecer à CPMI em respeito ao nosso trabalho, em respeito à população brasileira”, declarou Viana.

Para o parlamentar, o estágio atual das investigações e a nova prisão de Vorcaro reforçam a necessidade de ouvi-lo na comissão. Viana destacou que o Congresso tem o dever de apurar os fatos e que a CPMI continuará avançando na coleta de informações e depoimentos. Segundo ele, os trabalhos da comissão seguirão de forma progressiva, com a análise de documentos e oitivas de personagens considerados estratégicos para esclarecer o caso.

Transferência

Daniel Vorcaro será transferido ainda hoje (6/3) para a Penitenciária Federal em Brasília. A decisão foi autorizada por André Mendonça após pedido da Polícia Federal, que apontou a necessidade de garantir a integridade física do investigado.

O banqueiro voltou a ser preso na quarta-feira (4/3), em São Paulo, durante uma nova fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras. Nesta etapa, a apuração conta com apoio do Banco Central do Brasil e se concentra na suspeita de venda de títulos de crédito falsos vinculados ao Banco Master.

Vorcaro já havia sido detido em novembro do ano passado. Na ocasião, foi interceptado enquanto tentava embarcar em um jato particular, episódio que levantou suspeitas de tentativa de deixar o país.

