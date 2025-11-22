Assine
overlay
Início Política
DECISÃO DO STF

Prisão de Bolsonaro: Zema fala em "tirania" e "resistência"

Para o governante, a prisão do ex-presidente foi injusta. Bolsonaro foi preso pela PF após violar a tornozeleira eletrônica, sendo constatado risco de fuga

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
22/11/2025 19:03

compartilhe

SIGA
x
Bolsonaro e Zema
Zema critica prisão de Bolsonaro crédito: Reprodução/Redes Sociais

O governador Romeu Zema (Novo) criticou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizada na manhã deste sábado (22/11) pela Polícia Federal (PF) em Brasília (DF). Nas redes sociais, o representante do governo mineiro falou em “tirania” e “dever da resistência”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“A Justiça hoje no Brasil é utilizada apenas como arma de perseguição ideológica. A lei legitima a tirania. Bastiat já falava isso séculos atrás. É a história se repetindo”, afirmou na publicação. O texto acompanhava uma citação do economista e jornalista francês Frédéric Bastiat, do século XIX, que diz: “Se a lei organiza a injustiça, a resistência se torna um direito e um dever”.

Mais cedo, o governador afirmou que a prisão do ex-presidente comprova que a injustiça prevaleceu. De acordo com o governador, a “injustiça prevaleceu”. “O Brasil viu hoje o que já sabíamos: afastaram Jair Bolsonaro do convívio da família, de forma arbitrária e vergonhosa para a nossa história”, afirmou Zema.

Leia Mais

Para ele, “silenciar opositor não é Justiça, é abuso de poder”. Zema também manifestou solidariedade aos filhos e familiares do ex-presidente, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra Jair no STF, sob alegação de violação da tornozeleira eletrônica, risco de fuga e desrespeito à ordem, após Flávio Bolsonaro convocar uma vigília no condomínio do pai. O ex-presidente estava em prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica desde o mês de agosto, por ter violado restrições impostas durante o julgamento. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A defesa de Bolsonaro, o advogado Paulo Cunha Bueno, afirmou, porém, que o ex-presidente não tinha como fugir, uma vez que estava com viatura armada na porta de casa 24 horas por dia. Para o advogado, Bolsonaro “é um idoso” com “problemas graves de saúde” e sua prisão foi uma “humilhação”.

Tópicos relacionados:

jair-bolsonaro prisao romeu-zema stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay