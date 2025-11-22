Advogado de Trump comenta prisão de Bolsonaro: 'Frágil que beira a sátira'

CORREIO BRAZILIENSE

A prisão preventiva de Bolsonaro, neste sábado (22/11), indignou o advogado do presidente Donald Trump. Martin de Luca utilizou as redes sociais para demonstrar insatisfação e diz que a decisão é um desrespeito ao governo norte-americano, que reduziu as tarifas sobre o Brasil nessa quinta-feira (20/11).

Na publicação, o advogado define a justificativa para a decisão de Alexandre de Moraes como “tão frágil que beira a sátira”. A detenção foi justificada com base em: uma “violação da tornozeleira eletrônica” não especificada, sem evidências ou explicações; uma vigília pacífica do lado de fora de sua casa; e, inacreditavelmente, o fato de Bolsonaro morar a 13 km da Embaixada dos EUA”, escreveu Martin de Luca.

“Moraes argumentou que, porque Bolsonaro mora a uma curta distância de carro da Embaixada Americana, ele poderia tentar fugir para lá. Como se os Estados Unidos, que sancionaram Moraes por abusos de direitos humanos, fossem contrabandear Bolsonaro para fora do Brasil”, ressaltou.

O advogado ainda comentou que é difícil imaginar um insulto mais gratuito a Donald Trump. “A prisão preventiva no Brasil exige evidências concretas de risco de fuga, atos objetivos de obstrução e a constatação de que nenhuma medida menos gravosa funcionaria. Moraes não forneceu nada disso. Ele simplesmente descreveu um plano de fuga hipotético baseado em geografia, especulação e medo de uma multidão pacífica”, escreveu.

A data da prisão ofendeu o advogado, que reforçou mais uma vez a redução das tarifas, dizendo que “o timing é desafiador”. ”Você apoie Bolsonaro ou não, prender um ex-presidente com base na distância da casa dele até a Embaixada dos EUA não é Estado de Direito. É má-fé. E é uma demonstração extraordinária de desrespeito para com o governo Trump, que agiu de boa fé apenas algumas horas antes”, finalizou Martin.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia