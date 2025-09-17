Bolsonaro: equipe médica avalia necessidade de permanência no hospital

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, e terá sua permanência reavaliada ao longo desta quarta-feira (17/9), segundo boletim divulgado pela equipe médica. O ex-chefe do Executivo deu entrada na unidade na tarde de terça-feira (16/9), apresentando vômitos, tontura e queda de pressão arterial, além de desidratação e elevação da frequência cardíaca.

De acordo com o hospital, os exames laboratoriais e de imagem confirmaram persistência de anemia e alterações na função renal, com elevação da creatinina. Uma ressonância magnética do crânio foi realizada para investigar os episódios de tontura recorrente, sem identificar alterações agudas.

O boletim destaca que Bolsonaro apresentou melhora parcial após hidratação venosa e tratamento medicamentoso. A equipe médica acompanhará a evolução do quadro e definirá se a internação precisa ser prolongada ou se o ex-presidente poderá receber alta ainda nesta quarta-feira.

O ex-presidente, que cumpre pena em regime domiciliar, foi transportado até a unidade sob escolta de agentes da Polícia Penal e viaturas oficiais.

Por que Bolsonaro está em prisão domiciliar?