'Se o Fux não quiser provas, é um problema dele', diz Lula

(FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) criticou a postura do ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), em relação às provas contra Jair Bolsonaro (PL), durante julgamento do ex-presidente na corte por sua participação na trama golpista de 2022. O Supremo condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão nesta quinta-feira (11).

"Se o ministro Fux não quiser provas, é um problema dele", disse Lula, em entrevista à Band. "Eu acho que a as provas estão fartas. E o ex-presidente, covardemente, articulou tudo, pensou tudo e não teve coragem, foi embora. Por quê? Porque no dia primeiro tinha muita gente aqui na rua, ele teve medo. Então, ele esperou para o dia 8 de janeiro, achando que nós íamos ficar com medo. E o que aconteceu é isso."

Na quarta (10), Fux votou para absolver Bolsonaro de todos os crimes de que foi acusado, após desconsiderar evidências e concluir não haver provas de ligação do ex-presidente com os crimes.

"Isso tem mais do que prova. Agora, cada juiz vê aquilo que quer ver. Eu só acho que os juízes têm que ver a verdade. Se a verdade estiver nos autos de aquilo tiver comprovado, é assim que as pessoas vão ser julgadas. Eu, de qualquer forma, espero o veredito e acho que a gente tem que ter em conta o seguinte: esse país não pode permitir que quem quer que seja tente ferir o Estado de direito democrático desse país", declarou.

"Eu não posso ter uma opinião pública sobre o voto de cada ministro. Não é recomendável um presidente da República ficar dando palpite sobre o voto a Suprema Corte. Eu tenho uma tese pessoal, mas eu não posso dar. Eu acho que a Suprema Corte vai decidir com com relação aos autos do processo. E cada ministro entende aquilo que queira entender e dá o voto que queira dar", afirmou Lula.

"Sabe, eu espero que o processo não seja um processo contra um homem. Você não tá julgando um homem pelo fato dele ser um homem que tem sido esse presidente, você tá julgando o comportamento desse homem com relação à democracia do país", disse.

A entrevista de Lula foi gravada na manhã desta quinta, dia seguinte ao voto do ministro, que foi o único a votar contra a condenação. Nesta quinta, o STF formou maioria para condenar Bolsonaro. Em contrapartida, Fux havia votado pela condenação do tenente-coronel Mauro Cid, delator do caso, e do ex-ministro Walter Braga Netto por abolição violenta do Estado democrático de Direito, apontando que os militares praticaram atos de execução.

Mais cedo, Lula chegou a fazer piada mencionando o ministro Fux, em evento público no Planalto na tarde desta quinta.

Em seu voto, que durou cerca de 12 horas, o ministro afirmou que a conduta de Bolsonaro não seria suficiente para configurar a tentativa de derrubada das instituições democráticas. No entanto, nas ações da trama golpista contra os acusados de envolvimento nos ataques de 8 de janeiro de 2023, o ministro votou pela condenação de centenas de réus por tentativa de golpe e outros crimes.

Ao chegar ao caso de Bolsonaro, após nove horas de leitura do voto, Fux explorou lacunas da investigação, como a falta de ligação direta de Bolsonaro com, por exemplo, o plano de assassinar autoridades e os ataques golpistas de 8 de janeiro.

Embora os atos tenham sido planejados e praticados por bolsonaristas e sob o discurso amplamente estimulado pelo ex-presidente, os dois votos pela condenação -de Moraes e Flávio Dino- usam o conjunto de indícios indiretos para estabelecer a culpa.

Fux, por sua vez, chegou a comparar uma possível condenação de Bolsonaro pelo episódio seria o mesmo que condenar críticos do ex-presidente pela facada que ele sofreu na campanha de 2018.