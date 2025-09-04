Presidente da ALPB critica fala de Zema sobre Nordeste: 'Preconceituosa'

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos), classificou como preconceituosa a fala do governador Romeu Zema (Novo) com críticas ao Nordeste. “É uma fala preconceituosa, como sempre, contra o nosso Nordeste. Nós precisamos repercutir isso de maneira forte e firme, em defesa da Paraíba e da nossa região”, declarou o presidente da Casa Legislativa, na abertura da sessão plenária.

Galdino também exibiu o vídeo do governador com críticas ao Nordeste, durante entrevista concedida por Zema, na semana passada. Zema afirmou que os estados pobres do Brasil são sustentados pelos mais ricos e que esse assistencialismo teria que acabar.

Em seu pronunciamento, Galdino destacou que o discurso do governador mineiro ignora os números sobre investimentos do governo federal no Brasil. Citando dados da nota de repúdio, divulgada semana passada pelos nove governadores do Nordeste, também contra a fala de Zema, Galdino afirmou que, em 2024, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinou quase R$ 100 bilhões em financiamentos para Sul e Sudeste, contra apenas R$ 13 bilhões para o Nordeste. “E vem esse cidadão dizer que o Nordeste é beneficiado com uma ajuda eterna. Os números mostram exatamente o contrário”, afirmou.

Outro ponto levantado pelo presidente da ALPB foi a renúncia fiscal que favorece empresas do Sul e Sudeste. Segundo ele, em 2025, o Sudeste recebeu R$ 256 bilhões em isenções, contra apenas R$ 79 bilhões para o Nordeste. “Isso significa quase quatro vezes mais. Todos os indicadores mostram que a República sempre teve olhos voltados para o Sul e Sudeste, enquanto o Nordeste recebe apenas migalhas”, criticou.

Adriano também rebateu a ideia de que os maiores gastos sociais do país, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), estariam concentrados no Nordeste. “A maior despesa com Bolsa Família e BPC está em São Paulo. Eles repetem essa falácia porque querem reforçar a visão preconceituosa de que somos um peso para o Brasil, quando a realidade é justamente o contrário”, reforçou.

O presidente da Assembleia afirmou ainda que a “nação brasileira financia diariamente o desenvolvimento do Sul e do Sudeste, mas sempre coloca o Nordeste de forma pejorativa”, disse.

Galdino pediu também união da classe política nordestina para combater o discurso de que o Nordeste é dependente de recursos federais. Ele ainda lembrou a dívida de Minas com a União, calculada em cerca de R$ 170 bilhões, a maior do país, e que vem sendo renegociada com o governo federal.

“É preciso acabar com essa falácia de que o Nordeste vive às custas da União. Quem sempre mamou nas tetas do governo foram os estados do Sul e do Sudeste. Minas Gerais, inclusive, é o que mais deve ao Brasil e articula politicamente para não pagar sua dívida”, disparou.

Na mesma sessão, o deputado João Gonçalves (PSB) também criticou o governador, chamado por ele de “incompetente e irresponsável”. “Querer fazer desdém do povo Nordeste?” O estado de Minas é o que tem a maior dívida pública do Brasil, nem pagar as contas ele paga, e vem querer dizer isso do povo nordestino?”, afirmou o parlamentar da tribuna do plenário.

Gonçalves destacou a situação fiscal da Paraíba, que está entre os quatro estados mais bem classificados pelo Tesouro Nacional em relação à situação das contas públicas com nota A. “Lave a boca, governador incompetente de Minas Gerais”, afirmou o governador, antes de encerrar seu discurso.