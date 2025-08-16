Assine
DATAFOLHA

Lula e família Bolsonaro 'empatam' na culpa pelo tarifaço

Pesquisa também mostrou que, na hora de apontar o culpado, a resposta sofre forte variação de acordo com o voto dado pelo entrevistado na eleição de 2022

RICARDO DELLA COLETTA
RICARDO DELLA COLETTA
Repórter
16/08/2025 23:31

Guilherme Boulos (esq.), apoiado por Lula, enfrenta Ricardo Nunes, apoiado por Bolsonaro, no segundo turno em São Paulo
Guilherme Boulos (esq.), apoiado por Lula, enfrenta Ricardo Nunes, apoiado por Bolsonaro, no segundo turno em São Paulo crédito: Reuters

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Apesar dos esforços do governo para associar o tarifaço de Donald Trump à atuação da família Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é visto como o principal culpado pela sobretaxa aplicada ao Brasil por 35% dos entrevistados na última pesquisa Datafolha.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (22%) e seu filho Eduardo Bolsonaro (17%), que está nos EUA e faz lobby no governo Trump pelo endurecimento das medidas punitivas contra o Brasil, são o segundo e terceiro mais citados como principais responsáveis, respectivamente. Juntos, somam 39%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, há um 'empate' na percepção de responsabilidade entre o presidente Lula e a família Bolsonaro.

Na pesquisa Datafolha, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é visto como principal culpado pelo tarifaço por 15% dos entrevistados.

Não sabem responder 7%, enquanto para 3% nenhuma das figuras listadas é responsável. Já 1% diz que todos - Lula, Bolsonaro, Eduardo e Moraes - são culpados.

O Datafolha realizou 2.002 entrevistas em 113 municípios entre os dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, num nível de confiança de 95%.

O Brasil entrou na mira de Trump com a imposição de uma sobretaxa de 50% sobre uma gama de produtos e por meio de sanções diretas a autoridades, entre elas o ministro do Supremo e, mais recentemente, técnicos que trabalharam na formulação do programa Mais Médicos.

A lista de queixas do republicano vai de uma suposta "caça às bruxas" contra Bolsonaro no julgamento por tentativa de golpe de Estado, passa pelos esforços de regulamentação das plataformas digitais e alcança um alegado tratamento injusto dado pelo Brasil a exportadores americanos.

Desde que Trump começou sua ofensiva contra o Brasil, Lula e outras autoridades no governo atribuem o tarifaço à ação, junto às autoridades americanas, de Eduardo e à defesa que Bolsonaro faz do republicano.

Ministros e o presidente também trabalham para associar a família Bolsonaro e a oposição aos danos econômicos decorrentes do bloqueio do mercado americano. Em julho, Lula realizou um discurso no qual tratou Bolsonaro e Eduardo como "traidores da pátria".

"Ele [Bolsonaro] agora tem que ser tratado por nós como os traidores do século 20 e do século 21 da história desse país", disse na ocasião.

"Ele que tenha vergonha, se esconda da sua covardia e deixe esse país viver em paz. Porque eles não tiveram nenhuma preocupação com os prejuízos que essa taxação vai trazer ao povo brasileiro, que vai trazer à indústria, a agricultura, aos serviços, ao salário do povo, nenhuma preocupação".

Quando Trump incluiu Moraes na Lei Magnitsky, Lula declarou que as sanções contra o magistrado eram motivadas pela "ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria e nosso povo em defesa dos próprios interesses" - em outra referência a Bolsonaro e Eduardo.

Por outro lado, a oposição tem colocado o tarifaço na conta do que consideram falhas diplomáticas de Lula - que na campanha americana apoiou a adversária de Trump, Kamala Harris - e nas decisões de Moraes contra bolsonaristas.

O Datafolha também mostrou que, na hora de apontar o culpado, a resposta sofre forte variação de acordo com o voto dado pelo entrevistado na eleição de 2022.

Entre os que votaram em Lula, o índice dos que veem o petista como principal responsável cai para 11%. Dentro desse público, 38% indicam Bolsonaro como culpado e 35%, Eduardo.

A pesquisa revela ainda que 40% dos consultados opinam que, após a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, Trump irá tomar novas medidas que prejudicarão mais ainda a economia brasileira.

Já 28% apostam que o republicano não se importará com a prisão de Bolsonaro e aceitará negociar medidas que prejudiquem menos a economia. Um quinto dos entrevistados avalia que as medidas serão mantidas, sem modificações que ampliem ou reduzam os impactos econômicos. Por fim, 12% não sabem responder.

Os EUA deram prosseguimento a críticas e a medidas punitivas contra o Brasil após a decretação da prisão. A suspensão dos vistos dos funcionários que atuaram no Mais Médicos, por exemplo, ocorreu na quarta-feira (13/8).

Dias depois da ordem de detenção domiciliar, o vice-secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, disse que Moraes era responsável por destruir a relação dos EUA com o Brasil. , no exemplo mais recente, o próprio Trump afirmou que o Brasil promove uma execução política de Bolsonaro.

