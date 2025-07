Carlos acusa Lula de isolar o Brasil e usar STF para perseguir Bolsonaro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em uma longa sequência de tuítes publicada neste sábado (19/7), ele acusou Lula de isolar o Brasil no cenário internacional, especialmente em relação aos Estados Unidos, e de usar as instituições brasileiras como ferramentas de perseguição política.

A publicação ocorre um dia após o governo norte-americano, sob influência do ex-presidente Donald Trump, revogar os vistos de entrada de ministros do STF e do Procurador-Geral da República, medida anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio. A decisão foi uma retaliação após o ministro Alexandre de Moraes impor medidas cautelares a Jair Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica.

- Enquanto os escândalos de corrupção voltam a explodir, o sistema respira: Lula está de volta ao poder.



- Com sua volta ao comando do país, o Brasil revive os velhos padrões que tantos lutaram para enterrar. Licitações suspeitas, contratos milionários sem transparência,… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 19, 2025

Carlos criticou Lula por "atacar os Estados Unidos com discursos ideológicos", por ameaçar interesses econômicos ao propor uma moeda alternativa ao dólar e por manter alianças com regimes autoritários da América Latina. Segundo ele, a resposta norte-americana — com sanções, tarifas e cancelamentos de vistos — é consequência direta da política externa adotada por Lula.

“Lula provoca, isola o Brasil do Ocidente, enfraquece acordos e transforma o país num pária. Quando vem o troco, a máquina se mobiliza para culpar quem nada tem a ver com a tragédia - exceto por tê-la denunciado antes”, escreveu, dizendo que seu pai foi “o único que não jogou o jogo do sistema”.

- Lula ataca os Estados Unidos com discursos ideológicos, ataca diretamente o CPF do presidente norte-americano, insiste na criação de uma moeda alternativa ao dólar - como sonham Maduro e seus aliados - e ainda faz provocações infantis diariamente. Depois, finge surpresa quando… https://t.co/39iwbexyEf — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 19, 2025

O vereador também afirmou que o governo brasileiro age para “aniquilar” Bolsonaro, utilizando, segundo ele, instrumentos de censura, perseguição judicial e manipulação institucional. “A ordem é clara: aniquilá-lo. Se não foi possível derrotá-lo unanimemente nas urnas, foi validado o vale tudo”, afirmou.

Ele acusou ainda o governo de promover um “retorno aos velhos padrões”, mencionando casos de corrupção, contratos sem transparência e aparelhamento das instituições públicas. Carlos encerrou a sequência de postagens criticando a imprensa, que — na sua visão — estaria conivente com os atos do governo em troca de benefícios financeiros, e afirmou que a democracia defendida atualmente “só vale para um lado”.