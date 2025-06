Carlos Bolsonaro sobre indiciamento: 'Alguém tinha dúvida?'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) reagiu com ironia ao ser indiciado pela Polícia Federal no inquérito que apura o uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo do pai, Jair Bolsonaro (PL). Em publicação nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (17/6), ele sugeriu que a investigação tem motivação política e alfinetou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem: eleições em 2026? Acho que não! É só coincidência!”, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), insinuando que a ação teria relação com o cenário eleitoral futuro.

Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem: eleições em 2026? Acho que não! É só coincidência! https://t.co/Fdm4eIcOkW — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 17, 2025

Nesta segunda-feira (16/6), Carlos sinalizou que pode ser candidato ao Senado nas eleições de 2026. Apesar da crítica do parlamentar, a Polícia Federal é uma instituição com autonomia investigativa. A própria gestão Bolsonaro enfrentou esse tipo de acusação. Em 2020, o então ministro da Justiça, Sergio Moro, deixou o governo alegando que o presidente tentava interferir na PF.

Carlos Bolsonaro está entre os mais de 30 indiciados pela PF por suposto envolvimento na utilização indevida da estrutura da Abin para espionar adversários políticos, monitorar ilegalmente autoridades e disseminar informações falsas. Também foram indiciados o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin.

O relatório final da PF foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, que decidirá se abre ação penal contra os envolvidos. Em manifestações anteriores, o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados negaram a existência de uma estrutura paralela de inteligência.

