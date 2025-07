Lula critica revogação de vistos por parte dos EUA e reforça apoio ao STF

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou neste sábado (19/7) em solidariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, após a decisão do governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, de revogar os vistos de entrada dessas autoridades brasileiras e de seus familiares. A decisão do governo americano foi uma retaliação à operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que determinou o uso de tornozeleira eletrônica, entre outras medidas cautelares.

Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos.



A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do… — Lula (@LulaOficial) July 19, 2025

O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que o governo Trump "não permitirá que estrangeiros responsáveis por censurar a liberdade de expressão nos Estados Unidos circulem livremente em solo americano".

Em um post nas redes sociais, Lula classificou a medida como “arbitrária e sem fundamento”, e afirmou que a interferência de um país estrangeiro no funcionamento do sistema de Justiça de outro representa uma grave violação da soberania nacional. “Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos”, declarou o presidente.

Para Lula, atitudes como essa ferem os princípios básicos do respeito entre as nações e tentam constranger o funcionamento independente das instituições democráticas. “A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações”, afirmou.

O presidente também reforçou a confiança dele na integridade do sistema democrático brasileiro e defendeu que nenhuma tentativa de intimidação deve abalar o compromisso das instituições com o Estado de Direito. “Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito”, escreveu.

A declaração de Lula se soma à de outras autoridades brasileiras, como o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que também repudiaram a decisão do governo norte-americano.