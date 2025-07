Fafá de Belém ironiza tornozeleira de Bolsonaro em show

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Fafá de Belém fez piada envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o uso de tornozeleira eletrônica, medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nessa sexta-feira (18/7), em um show em Belém (PA). Ela cantava o hit “Vermelho” na ocasião e caiu na gargalhada.

"Olha a tornozeleira aí, gente."



FAFÁ DE BELÉM ÍCONE MEMORÁVEL. pic.twitter.com/TrvSguL2z2 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 19, 2025

“O velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. Olha a tornozeleira aí, gente!”, disse. Enquanto ela dava sua famosa gargalhada, o público reagiu. Enquanto alguns presentes aplaudiram e riram, outros vaiaram. Parte dos fãs entoou o coro “vai para a cadeia”, o qual Fafá citou no palco.

Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes impôs novas medidas cautelares contra Bolsonaro, no âmbito da investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A Polícia Federal apontou risco de fuga e descumprimento de ordens judiciais, o que motivou o endurecimento das restrições.

Confira todas as medidas impostas a Bolsonaro:

Tornozeleira eletrônica com monitoramento por geolocalização;

Recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 7h, inclusive aos finais de semana;

Proibição de uso de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;

Proibição de contato com outros investigados, incluindo o filho Eduardo Bolsonaro;

Proibição de contato com testemunhas do processo;

Proibição de contato com representantes estrangeiros, como diplomatas e embaixadores;

Proibição de ingresso em sedes diplomáticas ou residências oficiais internacionais;

Retenção do passaporte;

Proibição de deixar o país sem autorização judicial;

Proibição de frequentar eventos públicos com potencial de mobilização política.

Primeira Turma marcou sessões até quarta-feira (26/3) para julgar Bolsonaro Antonio Augusto/STF Ex-presidente não falou com a imprensa no STF, mas antes disse que Moraes já tinha uma sentença pronta contra ele Antonio Augusto/STF Ex-presidente é acusado por uma série de crimes que somados podem dar mais de 28 anos de prisão Antonio Augusto/STF 'É possível que Bolsonaro seja absolvido na ação criminal, porque o julgamento está apenas começando', disse Moraes Rosinei Coutinho/STF Bolsonaro sentou na primeira fila da Primeira Turma do STF Rosinei Coutinho/STF Primeiro julgamento teve fala das defesas dos sete acusados de envolvimento na trama golpista Rosinei Coutinho/STF Moraes diz que denúncia de golpe revela 'risco iminente' aos Poderes Gustavo Moreno/STF Moraes pediu manifestação da PGR sobre possível prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) Antonio Augusto/STF Advogado afirmou que Bolsonaro autorizou mudanças nas Forças Armadas antes de perder o mandato Antonio Augusto/STF Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fafá de Belém se apresenta neste sábado (19/7) em Belo Horizonte, no Arraiá de Belô, no Mineirinho. A apresentação está marcada para às 22h30 e a entrada é gratuita.