Estudo: seguidores não são garantia de engajamento

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

As redes sociais e a internet se tornaram campo de batalha política tanto para quem exerce mandato quanto aos que almejam uma candidatura a um cargo político. Foi com esse cenário que o núcleo de análise de dados e pesquisa de mercado da agência Ativaweb, com atuação de 22 anos no mercado de inteligência digital, análise de dados e monitoramento estratégico, fez levantamento em junho sobre o desempenho no Instagram e no Facebook de seis possíveis candidatos ao governo de Minas Gerais em 2026.

O estudo levou em consideração classificação de conteúdo, análise de sentimento que usa base em técnicas de processamento de linguagem natural (PLN) aplicadas a comentários, legendas e reações em redes sociais. E classificou o conteúdo como positivo, negativo ou neutro com base em contexto, tom emocional, presença de ironia ou apoio explícito e mapeamento das publicações dos últimos 30 dias.



Nikolas

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) é o mineiro avaliado com maior número de seguidores (17,6 milhões) – apesar de ainda não ter completado 30 anos, idade mínima para concorrer ao Executivo estadual, ainda que o deputado federal Eros Biondini (PL-MG) tenha apresentado um projeto de lei para reduzir esse prazo para candidatos ao governo.

O levantamento aponta que a maior parte das pessoas que acompanham as postagens de Nikolas é de fora de Belo Horizonte. Conforme o estudo, 21% dos seus seguidores são da cidade de São Paulo, 19% da cidade do Rio de Janeiro e 17% da capital mineira.

Apesar da grande quantidade de seguidores, a maior parte das interações do parlamentar vem de não seguidores, o que, segundo a avaliação da agência, representa baixa retenção emocional, que é a capacidade do perfil ou conteúdo manter seu público envolvido. Isso pode ser medido por frequência de interações, constância de comentários positivos e queda ou estabilidade de engajamento.

“Um candidato pode comprar visibilidade, mas não pode forjar conexão. A análise de dados mostra onde mora o voto emocional”, afirma Alek Maracajá, consultor e coordenador do estudo.



Cleitinho

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), também no mesmo campo político de Nikolas Ferreira, aparece com maior força no estado, principalmente em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, e tem o melhor engajamento proporcional com seus 2,9 milhões de seguidores, que é dominado majoritariamente por homens entre 25 e 44 anos.

“Cleitinho Azevedo lidera o engajamento popular com uma linguagem direta e denúncia social, mantendo-se como um dos mais conectados ao sentimento do eleitorado mineiro”, conclui o estudo.



Pacheco

O senador Rodrigo Pacheco (PSD), que vem sendo apontado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como seu pré-candidato ao governo de Minas, tem pouca expressão e atuação nas redes sociais. São 200 mil seguidores, com queda de mais de 46% nos likes nos últimos dias 30 avaliados. Segundo Maracajá, o perfil tecnocrata também não desperta paixões, que é importante para mobilizar possíveis eleitores.



Simões

O vice-governador Mateus Simões (Novo) vem adotando novas táticas de marketing para se tornar mais conhecido do eleitorado. Apesar de as páginas terem apresentado crescimento superior a 4% do número total de seguidores no Instagram (52 mil), a quantidade de likes teve uma queda de 9,5% abaixo da média de 590 likes. “Rodrigo Pacheco e Mateus Simões enfrentam baixa conexão emocional. Suas publicações são vistas como institucionais, com pouca aderência popular fora de círculos técnicos”, avalia Maracajá.



Kalil

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido) chegou a se apresentar como pré-candidato em um comentário nas redes sociais em tom crítico a um vídeo de Cleitinho Azevedo pedindo uma foto a influenciadora Virgínia Fonseca, que prestava depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets.

Nas redes sociais, com 216 mil seguidores, tem um público dominantemente masculino com mais de 35 anos e a alta afinidade com a política urbana e com a cultura mineira são pontos pró candidato. “Kalil tem um crescimento sólido impulsionado pela crítica emocional ao atual governo estadual, consolidando sua força em Belo Horizonte”, analisa o coordenador.

Aécio

O ex-governador Aécio Neves (PSDB) tem 272 mil seguidores e teve um aumento de quase 60% de likes em relação a média de 1.300 por postagem em relação ao mês anterior; e diferentemente dos seus possíveis adversários, tem um público mais feminino nas redes sociais. “Aécio Neves reaparece com força narrativa e cresce organicamente, apoiado por um público urbano e feminino, que resgata a memória política do PSDB em Minas”, diz Maracajá.

O uso da internet como ferramenta para alcançar eleitores e o público é cada vez mais importante para a disputa eleitoral que os candidatos terão que enfrentar. “Engajamento é o novo cabo eleitoral. E, na política digital, quem emociona primeiro, lidera depois”, constata Maracajá.