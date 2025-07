Cleitinho faz campanha para Lula vetar aumento do número de deputados

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) lançou uma campanha para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vete o projeto que aumenta o número de deputados federais, nessa terça-feira (1º/7). O parlamentar publicou um vídeo em suas redes sociais com a hashtag #VetaLula em uma placa com o questionamento “o que 531 vão fazer que 513 não conseguem?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cleitinho Azevedo (@cleitinhoazevedo)

“A partir de agora é uma campanha nacional ‘Veta Lula’. Se ele vetar esse projeto, vai voltar para o Congresso e a gente vai conhecer quem é quem. Quem é deputado federal, quem é senador que é a favor do povo. Porque se derrubar esse veto do Lula, vocês podem ter certeza que todo o Congresso Nacional é inimigo do povo”, disse o senador mineiro.

O projeto foi aprovado pelo Senado na última semana, no mesmo dia em que o Congresso Nacional decidiu derrubar o decreto do presidente Lula que aumentava a alíquota do IOF. Em tese, o aumento do número de parlamentares atenderia a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que considera os números do Censo de 2022, mas a Corte havia determinado a redistribuição das cadeiras da Câmara.

O aumento foi uma decisão dos deputados para que alguns estados não perdessem deputados e, consequentemente, recursos de emendas parlamentares. Segundo a Mesa Diretora da Câmara, o impacto de 18 deputados a mais é de R$ 64,6 milhões, valor que não considera os recursos de emendas.

Em seu vídeo, Cleitinho ressaltou que não é aliado de Lula, “mas aliado do povo”, e ainda pediu o projeto que acaba com os supersalários. “Tudo que for a favor do povo, pode trazer que eu vou apoiar. Inclusive, eu entendo perfeitamente que quem ganha mais tem que pagar mais, só que vamos começar isso com os Três Poderes. Como pode um promotor, um juiz, ganhar mais de R$ 1,5 milhão de reais?”, questionou.