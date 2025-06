Câmara derruba decreto que previa aumento do IOF; veja os votos mineiros

A Câmara dos Deputados derrubou, nesta quarta-feira (25/6), dois decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que tratam do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Foram 383 votos favoráveis à derrubada, 98 contrários e 30 parlamentares estiveram ausentes.

Entre os parlamentares mineiros, 37 votaram a favor da medida, 12 se colocaram contrários e quatro estiveram ausentes. A lista com os nomes dos deputados está no final do texto.

Em meio ao descontentamento do Congresso com a condução econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela demora na execução de emendas pelos parlamentares, a Câmara colocou o projeto que derruba os decretos em votação.

Agora, a matéria seguirá para o Senado, onde será votada. Caso seja aprovada e os decretos derrubados, a proposta do governo federal de elevar tarifas na compra de moeda estrangeira, operações de crédito e outras, que previa uma arrecadação de R$ 10 bilhões, será cancelada. A medida era considerada necessária para garantir o equilíbrio fiscal.

A votação pegou o governo federal de surpresa, já que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou ao longo do dia que a matéria seria votada na noite desta quarta-feira. Siglas que fazem parte do governo federal, como PP, Republicanos, União Brasil, PSD e MDB, votaram a favor da derrubada dos decretos do próprio governo.

