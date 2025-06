Motta impõe derrota ao governo e aprova derrubada no aumento do IOF

Por 383 votos a 98 o governo sofreu, nesta quarta-feira, 25, uma grande derrota na Câmara, que aprovou o PDL (projeto de decreto legislativo) que susta o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A votação foi colocada na pauta pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sem combinar com o governo. O Planalto esperava que a discussão sobre a matéria ocorresse só no início de julho e tomou a votação como uma quebra de acordo do paraibano.

A sessão ocorreu de forma semipresencial, com pouca chance de articulação de governo. Durante o dia, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ) chegou a dizer que, após pautar o assunto, Gleisi tentou falar com Motta, mas não foi atendida.

A votação representou uma união da oposição com os partidos do Centrão, contra o governo e um rompimento de negociações de Motta com o Planalto. Esse cisma pode se estender ao Senado, já que Alcolumbre cogita incluir a proposta na pauta ainda nesta quarta.