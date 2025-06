Motta pauta o IOF, surpreende o governo e piora ambiente político

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos?PB), surpreendeu o governo ao anunciar, na noite desta terça-feira, 24, que o projeto que suspende o aumento do IOF está na pauta da sessão desta quarta, 25. O comunicado, feito pelo X às 23h35, alarmou o Planalto, especialmente por ocorrer em uma semana de sessões remotas e esvaziadas devido às festas juninas.

A inclusão repentina do texto — que anula um decreto do Executivo e tem potencial de impacto bilionário nas contas públicas — foi recebida como um gesto de afronta por integrantes do governo. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), protestou em suas redes sociais: “Fui surpreendido com a divulgação da pauta. Em sessão virtual? É um assunto sério demais para o país!”.

O movimento de Motta aumentou ainda mais a desconfiança entre o Congresso e o governo. A Câmara já tinha aprovado a urgência do projeto em junho, mas a base aliada não esperava que ele fosse votado agora, apenas em meados de julho, antes do recesso. A decisão pegou o Planalto de surpresa, reforçando a dificuldade do governo em controlar sua pauta fiscal e evitar novas derrotas no Congresso.