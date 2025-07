Lula visita Cristina Kirchner na prisão domiciliar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a cúpula do Mercosul, em Buenos Aires, nesta quinta-feira (3/7), para visitar a ex-presidente Cristina Kirchner que está em prisão domiciliar. O encontro que começou próximo às 12h30 teve duração de cerca de 50 minutos.

O petista afirmou que foi prestar apoio à sua aliada. “Falei da importância de que ela se mantenha firme neste momento difícil. Notei, com satisfação, a maneira serena e determinada com que Cristina encara essa situação adversa e o quanto está determinada a seguir lutando”, publicou em suas redes sociais.

A visita teve que ser autorizada pela Justiça argentina, já que Cristina Kirchner foi condenada por administração fraudulenta.

Cristina Kirchner nega as acusações e afirma que o julgamento já estava determinado desde o início do processo. No mês passado ela entrou com um recurso na Suprema Corte do país pedindo anulação da condenação, o que foi negado.

Pela manhã, Lula se reuniu com chefes de Estado do Mercosul, entre eles o presidente Javier Milei, que transmitiu a presidência do bloco ao líder brasileiro. Este é o primeiro encontro entre os dois presidentes, desde que Milei tomou posse, no fim de 2023, mas, ainda assim, os dois não possuem agenda bilateral.

O petista já teve agenda com o presidente paraguaio, Santiago Peña, e deve se reunir ainda com o presidente boliviano, Lucho Arce.