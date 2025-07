Ex-prefeita de Betim é indicada para chefiar o Iphan em Minas Gerais

A ex-prefeita de Betim e ex-deputada federal, Maria do Carmo Lara (PT), foi indicada para chefiar a Superintendência de Minas Gerais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O ato de nomeação foi assinado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, na última quinta-feira (26/6).

Recentemente ela ocupou o cargo de diretora financeira dos Correios, mas foi demitida em fevereiro após os resultados da estatal apontarem para um déficit de R$ 3,2 bilhões. Na época, ela destacou que assumiu o cargo sabendo dos desafios de uma estatal em “situação crítica após anos de desmonte”.

Maria do Carmo Lara foi prefeita de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em dois mandatos (1993-1996 e 2009-2012). Como deputada federal, ela representou Minas Gerais na Câmara de 2003 a 2011.



