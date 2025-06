Correia acusa oposição de criar 'cenas para as redes sociais'

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) contou que decidiu encerrar a sessão da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (11/6), para evitar que o episódio terminasse em ataques semelhantes aos ocorridos com a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) no Senado Federal, no fim de maio. Correia presidia a audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, marcada por confusão envolvendo os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ).

Durante entrevista ao Estado de Minas, Rogério Correia acusou parlamentares da oposição de se ausentarem do plenário após fazerem perguntas com o objetivo de criar “cenas para as redes sociais”. Segundo ele, ao serem criticados por Haddad, os deputados retornaram para provocar tumulto.

“Eles fizeram a selfie deles, saíram. O ministro ia responder e eles não estavam lá. E o ministro disse que isso era uma certa molecagem. Aí eles voltaram pra atrapalhar, aproveitaram isso. Eles não queriam mais o debate.”

Na avaliação do petista, Nikolas Ferreira estaria “próximo do cartão vermelho” por repetidas atitudes de confronto em comissões. Segundo Correia, o presidente da Comissão já advertiu parlamentares da oposição sobre o comportamento nas sessões.

Correia compara ao caso de Marina da Silva

Ao justificar a interrupção da sessão, Correia mencionou o caso ocorrido com a ministra Marina Silva em 27 de maio, na Comissão de Infraestrutura do Senado. Na ocasião, a ministra deixou a audiência após ser interrompida e hostilizada por senadores. O senador Plínio Valério (PSDB-AM) chegou a dizer que “mulher merece respeito, a ministra não”.

“Faltou educação com o ministro, ofenderam o ministro, como fizeram com a ministra Marina aqui na comissão. Não vai ter. Se vocês continuarem gritando, eu vou encerrar”, afirmou Correia, ao relatar o momento de tensão. “Finalizei a sessão para não acontecer o que aconteceu com a Marina.”

O deputado também disse que o tema debatido incomoda a oposição. “Nós estamos começando a discutir com a sociedade que é preciso que os mais ricos paguem a conta no Brasil. A tributação é muito injusta. E há uma isenção para os milionários e milionárias muito grande.” Segundo ele, o governo prepara uma medida provisória para rever benefícios fiscais e aumentar tributos sobre apostas, bancos e setores de alto rendimento.

Correia, que também é mineiro, afirmou já conhecer a atuação de Nikolas desde a CPMI do 8 de Janeiro e criticou sua postura. “Ao invés de fazer debate político, opta por criar o caos. Ele vai de comissão em comissão com esse objetivo.”

A sessão da Comissão de Finanças e Tributação foi encerrada sem conclusão sobre a pauta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e demais medidas fiscais apresentadas por Haddad.