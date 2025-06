CCJ pauta PEC de Zema para acabar com referendo para vender Cemig e Copasa

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) convocou uma reunião extraordinária para analisar as propostas de emenda à Constituição Mineira do governador Romeu Zema (Novo) que acabam com o referendo popular obrigatório para a privatização da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e da Companhia de Saneamento (Copasa).

Também está na pauta da CCJ o projeto que diminuiu de 48 para 39 o número de votos necessários para privatização dessas estatais.







Durante reunião em Brasília para discutir com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Simões cobrou do presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite (MDB), a colocação em tramitação desses projetos.





Eles foram apresentados no fim de 2023 por Zema, mas, até essa terça-feira (10/6), ainda não tinham sido lidas em plenário. Sem esse trâmite, cuja definição é uma prerrogativa exclusiva do presidente da ALMG, a apreciação das propostas estava parada no Parlamento.

Comandada pelo deputado estadual Doorgal (PRD), aliado de Leite, a CCJ se reúne somente às terças-feiras.

A exigência de quórum qualificado para privatizar as estatais e também de referendo popular está prevista no parágrafo 17, do artigo 4 da Constituição Mineira, desde 2000. Ele foi inserido por sugestão do então governador Itamar Franco, contrário à entrega para a iniciativa privada das estatais mineiras.

Zema pretende alterar a administração da Cemig para um “corporation” antes de ofertá-la como um ativo a ser federalizado no âmbito do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas do Estado (Propag).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



No caso da Copasa, o plano é uma privatização simples com o intuito de usar os recursos para abater na dívida junto com outros ativos. O objetivo final é amortizar 20% do débito para zerar os juros de 4% que são cobrados e corrigir as parcelas apenas pela inflação.