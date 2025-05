Pedágios de BH ao Rio devem custar quase 50% a mais com nova concessão

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O Consórcio Nova Estrada Real venceu o leilão de concessão da BR-040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro e ficará responsável por operar pedágios e investir R$ 8,8 bilhões nos 218,9 quilômetros do trecho pelos próximos 30 anos. O grupo formado pela Construcap, Ohla e Copasa Group (as duas últimas, empreiteiras espanholas), venceu o pregão realizado nessa quarta-feira (30/4) na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, ao oferecer um lance de 14% de desconto sobre a tarifa básica de pedágio de R$ 21,37 prevista no edital. Apesar do desconto, uma viagem de BH ao Rio de Janeiro deve custar quase 50% mais cara em pedágios.

O cálculo dos preços para o trecho leiloado nessa quarta-feira não é realizado imediatamente, mas é possível estimar um valor de R$ 18,38 em cada uma das três praças de cobrança, em uma projeção feita a partir do desconto aplicado sobre a tarifa básica de pedágio. Haverá, portanto, um aumento de quase 27% em relação à taxa de R$ 14,50 atualmente em vigor entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Com isso, a viagem de ida de Juiz de Fora para o Rio sairá de R$ 43,50 para R$ 55,14, um aumento de R$ 11,64.

Este foi o último leilão de concessão de trecho da BR-040. Com isso, quem sai de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro pagará mais caro com a nova concessão, já que ela 'definirá' o novo valor total de cobrança entre as capitais mineira e fluminense.



O valor da viagem de carro de BH para o Rio de Janeiro já havia sofrido um aumento recente com a concessão da estrada entre a capital mineira e Juiz de Fora. Desde agosto do ano passado, o preço cobrado nas praças localizadas em Itabirito, Conselheiro Lafaiete e Barbacena pulou de R$ 6,30 para R$ 12,70, mais do que o dobro do preço.



Quem sentou-se ao volante para fazer o trajeto entre BH e Rio de Janeiro em julho de 2024 gastou R$ 62,40 em pedágios. A mesma viagem no ano que vem - quando a nova concessionária vai poder cobrar o novo valor - custará R$ 93,24, quase 50% de aumento.

Trâmites

Uma vez leiloado o último trecho da rodovia BR-040, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério dos Transportes devem assinar o contrato de concessão junto ao Consórcio Nova Estrada Real até 15 de agosto. Neste documento estarão determinados os valores cobrados em cada uma das três praças de pedágio na estrada.

Na nova concessão, uma das principais alterações na rodovia, que já havia sido privatizada anteriormente, está a mudança de uma praça de cobrança de Simão Pereira, em Minas Gerais, para Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro. Com a alteração, que deve acontecer no primeiro ano a partir do início das atividades da nova concessionária, os três pedágios da estrada serão cobrados em território fluminense e nenhum dentro dos limites mineiros.

Já a partir de 2026, portanto, as cobranças serão feitas em Comendador Levy Gasparian, Areal e Xerém. No edital, a tarifa básica de pedágio está orçada em R$ 21,37 por praça de cobrança.

Obras e leilão

A oferta de deságio do Nova Estrada Real bateu as propostas da EPR e da Sacyr Concessões, que apresentaram 3,08% e 1% de desconto, respectivamente. A tarifa básica de pedágio, sobre a qual incide a redução no valor é de R$ 21,37 e será cobrada em três praças instaladas ao longo da rodovia.

Ao consórcio vencedor caberá o investimento de R$ 5 bilhões em obras para ampliação da capacidade da estrada e R$ 3,8 bilhões em serviços de operação e manutenção ao longo das três décadas de concessão.

Os 218,9 quilômetros concedidos são divididos em três trechos: a 040 de Juiz de Fora até a divisa com o estado do Rio de Janeiro; a estrada entre a divisa com Minas Gerais e o entroncamento com as rodovias BR-116 e BR-101 , no Trevo das Missões, na capital fluminense; e a BR-495 do município carioca até Itaipava.

As obras previstas em edital incluem 13 quilômetros de duplicação; 86,6 km de faixas adicionais; três túneis; 13 viadutos; 13 correções de traçado; 14,6 km de vias marginais; área de escape; ponto de parada e descanso para caminhoneiros; 32 pontos de ônibus; 12 passarelas; 11,7 km de ciclovias; e sete passagens de fauna.







Subida da serra

A subida da Serra de Petrópolis, um dos trechos mais sinuosos e perigosos da rodovia tem uma relação especial de obras. Entre elas se destacam a implantação de uma faixa adicional entre Duarte da Silveira e a praça de Pedágio de Xerém e a finalização de três túneis com obras já iniciadas. Um deles tem 4,6 quilômetros de extensão.

Durante todo o período de obras, a estrada na serra receberá obras de correção de buracos e fissuras, garantindo conforto e segurança; tratamento e selagem de trincas; e correção e recomposição de juntas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Todas as obras na subida da serra deverão ser concluídas até o sexto ano de concessão, de acordo com o previsto no edital. A concessionária também fica responsável pela liberação do pavimento da atual pista de subida após as intervenções.