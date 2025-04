Executiva nacional do PSDB avança na fusão com o Podemos

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A executiva nacional do PSDB avançou na fusão do partido com o Podemos e aprovou, nesta terça-feira (29/4), uma convenção nacional para confirmar o arranjo do novo partido. O encontro dos tucanos será no dia 5 de junho, decidindo também sobre eventuais alterações no estatuto do partido.

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), presidente do Instituto Teotônio Vilela, braço social da legenda, afirmou que a fusão vai criar uma “nova força política no centro democrático”. “É isso que o Brasil precisa. Os brasileiros estão cansados de votar não: ‘não a esse, então eu voto naquele’”, disse.

O tucano mineiro ainda ironizou quem torcia pela derrocada da legenda, e disse que quem “mandou coroas de flores para as exéquias, vai ter que pedir reembolso". “Vamos dar oportunidade aos brasileiros voltarem a votar sim a favor de projeto desenvolvimentista, inclusivo do ponto de vista social, audacioso e ousado, como foi o projeto lá atrás que nos levou ao Plano Real, à Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos todos aqui hoje muito felizes com esse novo vigor do PSDB”, completou.

Segundo nota do PSDB Nacional, com aprovação do executivo, as consultas serão ampliadas para várias instâncias partidárias. A legenda afirma que continuará se reunindo com o Podemos para “construir convergências necessárias” para consolidar a fusão.

“Avançaremos na busca de uma alternativa partidária que se coloque no centro democrático, longe dos extremos, e que permita ao país voltar a se desenvolver”, disse o partido.

A princípio, a fusão dará origem a um novo partido que terá o nome de “PSDB+Podemos”. Em números, a legenda terá 405 prefeituras; 28 deputados federais; sete senadores; três governadores. Também deve ser a 6ª maior fatia do fundo eleitoral, com R$ 384,6 milhões, de acordo com dados da eleição de 2024.