Assembleia inicia outra semana com vetos de Zema em pauta

A semana na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) começa com a mesma pauta que já domina o plenário desde há mais de 10 dias. Seis vetos do governador Romeu Zema (Novo) travam a discussão da Casa desde 25 de março e impedem a discussão de pautas como a criação da Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais (Artemig) e o reajuste salarial de servidores do Judiciário. As decisões do Executivo enfrentam a obstrução da oposição enquanto a base governista tem dificuldades em reunir deputados suficientes para atingir o quórum mínimo para votação.

Ao longo das duas últimas semanas, os vetos de Zema foram pautados em reuniões ordinárias no plenário diversas vezes, cumprindo o limite máximo de seis oportunidades para discussão dos temas. Em outras situações, como na reunião marcada para a última quinta-feira (3), não houve quórum mínimo para abrir a sessão. A análise dos vetos agora está marcada para amanhã (8), quando deve, enfim, ocorrer a votação e o destravamento da pauta.

A não discussão dos vetos prorrogou uma estratégia de obstrução das votações na Casa empreendida pelo bloco de oposição a Romeu Zema que se iniciou com a chegada do projeto de lei (PL) que cria a Artemig para o plenário em segundo turno. A agência reguladora de concessões de estradas foi pautada em meio a polêmicas atreladas a novas privatizações de estradas estaduais, incluindo a instalação de 12 praças de pedágios na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na quarta-feira da semana passada (2), o líder da oposição, Ulysses Gomes (PT) comentou a sequência de reuniões sem votação e subiu o tom contra o articulador político de Zema, o secretário de Governo Marcelo Aro (PP).

“O governo Zema, ao longo dos últimos desses seis anos, já trocou cinco secretários de governo. O atual secretário Marcelo Aro quer impor um novo ritmo na Assembleia, fazendo pressão aos deputados da base e não querendo dialogar com a oposição. Isso nunca aconteceu em Minas Gerais. Há, sem dúvida nenhuma, uma insatisfação enorme entre os deputados da base. A prova disso é que não conseguiram nem dar o quórum hoje (2). Nós conseguimos travar a sessão hoje por conta disso também. É claro que deputados da situação, se preocupam em aparecer e fazer essa manifestação. Mas nos bastidores, a prova concreta é a insatisfação com a atual maneira de atuar do do novo secretário”, afirmou.

Aro era secretário-chefe da Casa Civil e, em fevereiro, trocou de pasta para assumir a integridade dos contatos do governo com o Legislativo, tanto em Brasília como na Assembleia. A aprovação da Artemig e, agora, os vetos de Zema são os primeiros desafios do articulador de Zema junto aos deputados estaduais. O secretário foi procurado pela reportagem para se manifestar sobre as críticas de Gomes, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

Orçamento estadual

Entre os vetos de Zema está o 20/2025, que traz os trechos rejeitados pelo governador no Projeto de Lei 26.130/2024, que determina as despesas do orçamento do estado. Entre os pontos negados está o rateio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); o cumprimento dos termos do acordo judicial de greve de 2018 dos servidores da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg); e da destinação de recursos para ações de apoio a pessoas com transtorno do espectro autista, de estruturação da Defesa Civil e das Brigadas Civis e Voluntárias de Incêndio.

Há ainda dois vetos totais que tratam sobre um projeto que prevê o fim da cobrança ao consumidor do custo relativo à emissão de boleto bancário ou carnê de pagamento; e outro que proíbe a venda de animais em pet shops, proposta rejeitada pelo governador por onerar o livre exercício da atividade econômica.

Entre os demais vetos parciais, um rejeita trechos da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2024-2027. Outro recusa pontos de um projeto dos governistas João Magalhães (MDB) e Zé Guilherme (PP) sobre a transação resolutiva de litígios. O último é a negativa do governador a trechos do Estatuto da Igualdade Racial.