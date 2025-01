Durante o evento que marcou os dois anos da tentativa de golpe de estado perpetrada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que os maridos tendem a "amar mais as amantes" do que as próprias mulheres. A fala foi dita durante o discurso do presidente nesta quarta-feira (8/1).

“É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido. Eu sou um amante da democracia. Porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia”, afirmou em meio a uma fala improvisada.

A esposa do petista, a socióloga Rosângela da Silva (PT), mais conhecida por Janja, estava no palco durante o discurso do político. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto, um dos locais invadidos e depredados, em Brasília.

Em sequência, o petista buscou justificar sua analogia e destacou que por ser um "amante da democracia" ele reconhece o valor dela.

O evento foi o primeiro de Lula após o anúncio da demissão do secretário de Comunicação, Paulo Pimenta (PT-RS), muito criticado pelo presidente por sua condução à frente da pasta, que deixará o posto na próxima terça-feira (14/1).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O substituto, o marqueteiro Sidônio Palmeira, que não assumiu o cargo, mas que foi convidado para a cerimônia, afirmou que não iria falar sobre o tema pois ainda não assumiu a pasta.