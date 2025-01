Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia em defesa da Democracia, no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma brincadeira com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mencionando o apelido popular do magistrado, "Xandão", nesta quarta-feira (8/1).

O comentário descontraído aconteceu no início do discurso de Lula durante um evento no Palácio do Planalto, que marcou os dois anos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos sobre os ataques à democracia, estava presente na cerimônia.



Lula destacou a singularidade do apelido em tom bem-humorado: "Tenho 79 anos, já vivi muito, e nunca vi um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo como Xandão. Esse apelido você nunca mais vai perder. Ninguém vai deixar de te chamar de Xandão", comentou, arrancando risos da plateia.





Lula participa nesta quarta-feira de uma série de eventos em referência aos episódios antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023: a reintegração das obras de arte destruídas nos ataques antidemocráticos; a reincorporação ao acervo do palácio do relógio do Século XVII e de uma ânfora - tidos como símbolos da dificuldade e delicadeza nos trabalhos de restauração -; o descerramento do painel "As mulatas", que foi vandalizado no mesmo ataque e, depois, recuperado; e, agora devolvido ao seu local original, o 3º andar do Palácio do Planalto.