O senador bolsonarista Jorge Seif (PL-SC) saiu em defesa do policial militar que jogou um homem de uma ponte na zona Sul de São Paulo, na última segunda-feira (2/12). Para o senador, o erro do policial foi ter jogado a vítima em um córrego, em vez de um penhasco. A declaração foi feita em suas redes sociais, nessa quarta-feira (4/12), e após a repercussão negativa da publicação, o parlamentar excluiu o post.

Na publicação, o congressista chegou a exaltar os policiais e criticou a forma como a imprensa noticiou o caso.

"Imprensa nacional demonizando a PM de SP. O erro dos policiais foi ter jogado o meliante em um córrego? Não foi do penhasco? Porque com essa justiça sem vergonha que libera vagabundo em audiência de custódia, levar pra delegacia e ser satirizado por criminoso é o fim do mundo. Tomar u banho no córrego é prêmio", disse o senador Jorge Seif.

"Minha solidariedade e apoio incondicional aos PMs e ao Secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite. O "filósofo" Sivuca já dizia em 1986 "bandido bom é bandido morto". Tá com pena das vítimas da sociedade? Leva para casa!", continuou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Caso

Na ocasião, quatro policiais do 24º Batalhão Policial Militar de Diadema estiveram envolvidos na abordagem de um motociclista, sendo um deles flagrado segurando o homem pela camiseta, aproximando-se da beirada da ponte e o empurrando no rio. A Corregedoria da Polícia Militar pediu ontem a prisão preventiva (sem prazo) do policial Luan Felipe Alves, que foi filmando arremessando o homem.