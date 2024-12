Rodrigo Badaró durante sabatina na CCJ, quando foi aprovado como novo conselheiro do CNMP

O integrante do conselho consultivo dos Diários Associados Rodrigo Badaró Almeida de Castro foi indicado à vaga do Senado no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A matéria foi encaminhada nesta terça-feira (3/12) ao senador e relator Eduardo Gomes, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Badaró substituirá o advogado Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, cujo mandato termina em fevereiro de 2025.

A indicação, formalizada por ofício, é assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e pelos senadores Efraim Filho (União-PB), Eduardo Braga (MDB-AM), Omar Aziz (PSD-AM), Ana Paula Lobato (PDT-MA) e Davi Alcolumbre (União-AP).

Badaró é formado em direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e possui MBA em direito econômico e das empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Advogado, atualmente atua como conselheiro na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e preside a Comissão Nacional de Proteção de Dados da OAB Nacional.

Entre 2022 e 2024, exerceu o cargo de conselheiro no Conselho Nacional do Ministério Público. É autor e coautor de diversas obras jurídicas, com destaque para temas relacionados ao direito e à inovação.

“Trata-se de um candidato com notórios conhecimentos jurídicos e sólida atuação profissional, amplamente reconhecida na Administração Pública e no meio jurídico, o que justifica sua indicação ao cargo de Conselheiro Nacional de Justiça”, destacou Pacheco em ofício.

Atuação nos Diários Associados

Rodrigo Badaró assumiu, em 27 de fevereiro deste ano, o cargo de integrante do conselho consultivo dos Diários Associados, formado por outros quatro advogados.

Criado em 1959 pelo fundador dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, o conselho tem como missão auxiliar as empresas do grupo de comunicação na defesa dos interesses nacionais. Entre os veículos do grupo estão os jornais Correio Braziliense, Estado de Minas e Diário de Pernambuco.

Os conselheiros desempenham o papel de promover reflexões sobre questões nacionais e internacionais relevantes, com ênfase em temas relacionados ao desenvolvimento econômico, cultural e artístico do Brasil, além do aprimoramento institucional do país.