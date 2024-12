O projeto de lei (PL) que amplia o piso e o teto de contribuição dos servidores públicos do estado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) passou nesta terça-feira (3/12) pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e já está pronto para ser votado em segundo turno, o que pode acontecer nesta quarta (4/12). No entanto, o texto ganhou novas emendas.

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) apresentou nove emendas ao PL, e duas foram aprovadas pela comissão. Uma delas retira a autorização para venda dos imóveis da instituição; o governador Romeu Zema (Novo) é o autor do texto. Todos os membros da comissão foram favoráveis.





A outra proposição aceita pelos parlamentares garante o direito à opção pela permanência da assistência médica para a saúde prestada pelo Ipsemg ao servidor contratado temporariamente.





Cerqueira caracterizou as emendas como “redução de danos”. O PL 2238/24 aumenta a contribuição do servidor, cria uma alíquota adicional de 1,2% para pessoas acima de 59 anos, que passarão a pagar 4,4% sobre o salário, e estabelece uma cobrança para cônjuges e menores de 21 anos, hoje isentos. O texto autorizava, até então, a venda de seis imóveis do instituto - cinco na capital e um em São João del-Rei, no Campo das Vertentes.







Para virar lei, é necessário que a maioria dos parlamentares presentes declare voto favorável ao texto.

Confira o que muda com o PL do Ipsemg





Piso de contribuição

De R$ 33,02 para R$ 60





Teto de contribuição

De R$ 275,15 para R$ 500





Dependentes menores de 21 anos

Não pagam atualmente, mas passarão a pagar o piso





Cônjuge

Hoje o casal compartilha o teto de R$ 275, mas com a proposta o cônjuge terá de pagar o teto individual

Pessoa com 59 anos ou mais

Atualmente paga a alíquota de 3,2%, mas, com a aprovação, será criada uma alíquota adicional de 1,2%, elevando o índice para 4,4%