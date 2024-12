O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nessa segunda-feira (2/12), que Curitiba ganhou má fama devido às atuações do ex-juiz Sergio Moro (União-PR) e do ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo-PR) durante a Operação Lava Jato. As declarações foram feitas durante cerimônia em que o ministro recebeu o título de cidadão honorário de Brasília, na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Ao comentar uma visita que fez a Curitiba em 1978 para o 7º Congresso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Gilmar Mendes relembrou o papel da cidade em momentos importantes da reabertura política do Brasil. O evento, presidido pelo jurista Raymundo Faoro, abordou temas como a restauração do habeas corpus e a anistia.

"[Houve] debate sobre as medidas de exceção, Estado de defesa e Estado de emergência. E quem foi o relator dessa sessão? Ninguém mais, ninguém menos que Oscar Correa, que depois foi ministro do Supremo e da Justiça (...). E foi uma cena incrível o que meus olhos viam. Os advogados não aceitavam discutir isto. Faoro teve que, com a sua autoridade, dizer: 'Nós precisamos discutir isso, porque não haveria abertura se não tiver garantias de que haverá Estado de defesa e de emergência'", disse o ministro do STF.

"Não é a Curitiba que ficou mal-afamada por conta desses episódios de Moro, Dallagnol e companhia. Era a Curitiba que abria senhas para um outro Brasil que nós trilhamos e que foi extremamente importante", acrescentou.

Moro reage

Em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (3/12), Moro disse que ninguém se importa com a opinião do ministro sobre a cidade. "Amamos Curitiba e o Paraná e ninguém se importa com a opinião de Gilmar Mendes sobre nossa terra", comentou no X (antigo Twitter).