SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que a acusação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de que o PCC (Primeiro Comando da Capital) orientou o voto no psolista foi o "laudo falso do segundo turno".





"Não tem precedente um governador de estado inventar uma mentira deslavada para influenciar os resultados eleitorais. É inacreditável. Fiquei estarrecido", afirmou o deputado federal em entrevista a jornalistas na tarde deste domingo (27/10). "O governador inventar uma mentira, usando a máquina, não há precedentes."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Boulos 5??0?? (@guilhermeboulos.oficial)





O candidato afirmou que a tática do governador só se justifica por "desespero". "Existe uma virada em curso, eles estavam cantando vitória antes da hora. Quando a cidade começou a se movimentar, eles entraram em desespero."





Boulos afirma que sua equipe entrou com uma ação na Justiça Eleitoral por abuso de poder e informação falsa.





Apesar disso, ele diz que está esperançoso com a vitória. "Tenho esperança que isso não vai influenciar o curso das eleições. Mantenho a confiança. Isso demonstra que a virada está acontecendo", disse o psolista.





A campanha de Ricardo Nunes (MDB) encaminhou para a imprensa uma série de ações que Boulos perdeu durante o segundo mandato. Para Boulos, direitos de resposta são comuns em uma campanha eleitoral.





"Outra coisa é o governador de estado insinuando o apoio do crime organizado. Não há como comparar", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia